Komfort und Klang: Neue Hörstationen im Regentenbau

BAD KISSINGEN – Der beliebte Rundgang durch den historischen Regentenbau ist ab sofort um zwei moderne Hörstationen mit gemütlichen Sitzgelegenheiten im Salon am Schmuckhof erweitert worden. Damit bietet das Weltbad seinen Gästen eine neue Möglichkeit, die beeindruckende Architektur bewusst wahrzunehmen und tiefer in die Geschichte der Stadt einzutauchen.

An den Stationen kannst du zwischen drei verschiedenen Audioinhalten wählen: einer Podcast-Folge über die historischen Gebäude, einem Beitrag zur Stadthistorie oder einer fünfminütigen Meditation zur Entspannung. Die neuen Sessel laden dazu ein, mit Blick auf den idyllischen Schmuckhof zu verweilen und die besondere Atmosphäre des Hauses, das im vergangenen Jahr rund 9.500 Besucher anlockte, in Ruhe auf sich wirken zu lassen.

Ganz nach dem Motto „Entdecke die Zeit“ kombiniert diese Erweiterung Information mit Entschleunigung und schafft laut Geschäftsführer Daniel Bahn einen modernen medialen Zugang zu den geschichtsträchtigen Räumen. Der Rundgang wird so um eine erholsame Komponente ergänzt, die den Besuch des Regentenbaus noch erlebnisreicher macht.

