Kommunale Dankurkunde zur Würdigung kommunalpolitischen Engagements
GRAFENRHEINFELD – Für sein 18-jähriges Engagement im Gemeinderat hat Harry Ebner aus Grafenrheinfeld die Kommunale Dankurkunde des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Sport und Integration erhalten. Im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt Schweinfurt überreichte Landrat Florian Töpper die Auszeichnung in Anwesenheit von Bürgermeister Christian Keller und der Ehefrau des Geehrten, Heike Ebner.
In seiner Rede würdigte Landrat Töpper die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft und den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft. Er betonte, dass ehrenamtlich engagierte Bürger wie Harry Ebner Verantwortung für andere übernehmen und die Entwicklungen ihrer Heimat maßgeblich mitgestalten.
Der Landrat hob insbesondere den Mut hervor, den es brauche, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer alle Interessen in Einklang bringen, aber zur positiven Entwicklung des ländlichen Raumes beitragen. Abschließend dankte Töpper nicht nur Harry Ebner für seine über 18 Jahre hinweg aufgebrachte Zeit, sondern auch seiner Familie, die ihn bei dieser Aufgabe unterstützt und entbehrt hat.
