Kommunalwahl 2026: Grüne Markt Werneck stellen paritätisch besetzte Liste mit je zwölf Frauen und Männern auf
WERNECK – Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen im Markt Werneck hat seine personellen Weichen für die Kommunalwahl am 8. März 2026 gestellt. Die nominierte 24-köpfige Liste zeichnet sich durch eine konsequente geschlechtliche Parität aus und vereint erfahrene Kommunalpolitiker mit neuen Gesichtern aus verschiedenen Ortsteilen der Großgemeinde. Angeführt wird das Team von den amtierenden Marktgemeinderäten Birgit Schmitt, Johannes Weiß und Matthias Reimers, die gemeinsam mit ihren Mitstreitern das Ziel verfolgen, die bisherige Drei-Personen-Fraktion um einen vierten Sitz zu erweitern.
Ortsvorsitzender Johannes Weiß hob bei der Nominierungsversammlung hervor, dass die Liste die Vielfalt der 13 Ortsteile widerspiegle und für eine gerechte sowie zukunftsorientierte Politik stehe. Die Mischung aus altbekannten Kräften und engagierten Neuzugängen soll sicherstellen, dass alle Perspektiven in die Ratsarbeit einfließen. Neben den aktuellen Ratsmitgliedern finden sich mit Birgit Schmitt, Johannes Weiß und Udo Rumpel auch erfahrene Kreisräte auf der Liste, was die Vernetzung der Wernecker Grünen über die Gemeindegrenzen hinaus unterstreicht.
Die Kandidatenliste im Überblick:
-
Birgit Schmitt (Ettleben), 2. Johannes Weiß (Werneck), 3. Brigitte Stevenson (Schleerieth), 4. Matthias Reimers (Werneck), 5. Rebekka Paone (Vasbühl), 6. Dr. Michael Zänglein (Werneck), 7. Riccarda Röth (Vasbühl), 8. Sven Altendorfer (Eßleben), 9. Kerstin Reinhart (Werneck), 10. Hubert Lutz (Ettleben), 11. Edith Lange (Zeuzleben), 12. Mena Iskander (Schleerieth), 13. Lea Ziegler (Werneck), 14. Udo Rumpel (Mühlhausen), 15. Karin Gündermann-Fuchs (Werneck), 16. Thomas Friedrich (Ettleben), 17. Kathrin Göb (Mühlhausen), 18. Thomas Grom (Werneck), 19. Rita Schellenberger-Gallhoff (Werneck), 20. Thomas Vollmuth (Zeuzleben), 21. Ute Lutz (Ettleben), 22. Tom Schroer (Werneck), 23. Dr. Roswitha Ziegler (Werneck) und 24. Christoph Kruppa (Werneck).
