„Kommune im Fokus“ – Tagung für direkte, digitale und los-basierte Demokratie in Würzburg

WÜRZBURG – Tagung „Kommune im Fokus“: Demokratische Beteiligung auf kommunaler Ebene im Mittelpunkt

Am 28. und 29. November fand in Würzburg die Tagung „Kommune im Fokus“ statt, bei der sich erstmals über 110 Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Politik, Dienstleistern und Zivilgesellschaft versammelten, um zeitgemäße Demokratie-Formate vorzustellen und zu diskutieren. Die Veranstaltung, organisiert von der Smarten Region Würzburg und dem Verein Mehr Demokratie, fokussierte sich auf innovative Beteiligungsansätze wie Bürgerräte, digitale Beteiligung und Projekte, die eine Kombination aus direkter und deliberativer Demokratie erproben.

Erfahrungen aus Würzburg eingebracht

„Würzburg hat sich als Veranstaltungsort sehr gut geeignet, weil wir hier bereits einige Bürgerbeteiligungsformate umgesetzt haben und unsere Erfahrungen direkt in die Diskussion einbringen konnten“, erklärte Bürgermeister Martin Heilig. Ein zentrales Beispiel war der Bürgerrat zur Quartiersgestaltung Sanderau, der vorgestellt wurde, sowie die digitale Beteiligungsplattform wuerzburg-mitmachen.de, bei der auch geplante Weiterentwicklungen thematisiert wurden.

Demokratieentwicklung auf kommunaler Ebene

Anselm Renn, Mitglied des Bundesvorstands von Mehr Demokratie, betonte die Schlüsselrolle der Kommunen in der Entwicklung demokratischer Prozesse: „Kommunen sind die wichtigsten Treiber für die Demokratieentwicklung und die Demokratie der Zukunft. Hier werden Entscheidungen getroffen, die unmittelbar die Lebensrealität der Menschen beeinflussen. Hier erleben Menschen, wie Demokratie funktioniert. Deshalb ist gerade auf der kommunalen Ebene die Beteiligung so wichtig.“

Vielseitige Formate zur Demokratieentwicklung

Die Tagung bot den Teilnehmenden verschiedene Formate wie Keynotes, Podiumsdiskussionen und Workshops, um sich dem Thema kommunale Demokratie aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. Zu den behandelten Themen gehörten unter anderem die Verbindung von Bürgerräten mit digitaler Demokratie und Bürgerentscheiden, sowie Formate wie demokratische Aufstellungen und das Dialog-Format „Sprechen & Zuhören“.

Bürgerräte als Investition in die Demokratie

Die vorgestellten Ansätze zeigten, dass Bürgerbeteiligung trotz Herausforderungen wie Zeitaufwand und Kosten eine unverzichtbare Investition in die Demokratie darstellt. Formate wie Bürgerräte oder Bürgerbudgets fördern den Dialog, die Partizipation und das Verständnis unter den Bürgern und können langfristig das Vertrauen in politische Prozesse stärken.