„Kommunen am Limit“: Kreisverband Schweinfurt setzt Zeichen für finanzielle Stabilität
SCHWEINFURT – Am kommenden Montag, den 22. Juni 2026, beteiligt sich der Kreisverband Schweinfurt des Bayerischen Gemeindetags am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“. Mit einer symbolischen Aktion fordern die Bürgermeister der Region eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden.
Symbolische Aktion: Fahnen auf halbmast
Als sichtbares Zeichen für die prekäre finanzielle Lage werden an zahlreichen Rathäusern im Landkreis Schweinfurt die Gemeindefahnen auf halbe Höhe gesetzt. Dies soll die Sorge um den schwindenden Gestaltungsspielraum der kommunalen Selbstverwaltung unterstreichen.
Die Kritik der Kommunalpolitiker
Willi Warmuth, Bürgermeister von Dittelbrunn und Vorsitzender des Kreisverbands Schweinfurt, warnt vor einer Zuspitzung der Lage: „Viele Gemeinden stehen inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Die ständig steigenden Kreis- und Bezirksumlagen zehren die ohnehin knappen Haushalte auf.“
Die zentrale Problematik laut den Vertretern des Gemeindetags:
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Wachsende Aufgaben: Kommunen tragen die Verantwortung für eine Vielzahl zentraler Infrastrukturen und Leistungen (Schulen, Kitas, Feuerwehren, Sportstätten).
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Fehlende Mittel: Während die Pflichtaufgaben stetig zunehmen, bleibt für freiwillige Leistungen – die das gesellschaftliche Zusammenleben vor Ort ausmachen – kaum noch Spielraum.
Peter Gehring, Bürgermeister von Röthlein und stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands, betont: „Die kommunale Selbstverwaltung darf nicht schleichend ausgehöhlt werden.“
Forderungen an die Politik
Die Bürgermeister im Landkreis Schweinfurt richten klare Erwartungen an die Landes- und Bundesebene:
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„Wer bestellt, bezahlt“: Es wird ein Ende der kurzfristigen Hilfsmaßnahmen gefordert. Stattdessen benötigen Kommunen eine dauerhaft verlässliche und auskömmliche Finanzausstattung.
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Von der Bundesregierung wird eine verlässliche Politik, insbesondere in der Energiewirtschaft, verlangt, damit die lokale Wirtschaft ihre Rolle als kommunale Finanzierungsquelle wieder stärker ausfüllen kann.
Der Aktionstag soll verdeutlichen, dass leistungsfähige Kommunen das Fundament für lebenswerte Orte und den sozialen Zusammenhalt in Deutschland bilden. Die Bürgermeister mahnen daher ein, dass für diese Aufgaben dringend wieder mehr finanzielle Freiräume geschaffen werden müssen.
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