„Kommunen am Limit“: Stadt Schweinfurt demonstriert gegen dramatische Finanzlage
SCHWEINFURT – Mit einer eindringlichen Aktion auf dem Marktplatz hat sich die Stadt Schweinfurt heute am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ beteiligt. Gemeinsam mit Vertretern der Kommunalpolitik und unterstützt durch die städtische Feuerwehr machten die Verantwortlichen auf die prekäre finanzielle Situation der Städte und Gemeinden aufmerksam.
„Kurz vor 12“ – Ein Appell an Bund und Länder
Oberbürgermeister Ralf Hofmann verdeutlichte den Ernst der Lage: „Es ist kurz vor 12 und es brennt bereits lichterloh.“ Er betonte, dass der lokale Sparzwang an seine Grenzen stoße, solange Bund und Länder weiterhin neue Aufgaben delegieren, ohne diese auskömmlich zu finanzieren. Der schwindende Gestaltungsspielraum vor Ort wirke sich direkt auf die Bürgerinnen und Bürger aus, da Einsparungen bei der Daseinsvorsorge die Lebensqualität im Alltag spürbar beeinträchtigten.
Unterstützung erhielt der Oberbürgermeister unter anderem von Landrat Florian Töpper, den Bürgermeistern aus Sennfeld und Schonungen sowie zahlreichen Mitgliedern des Stadtrates und städtischen Referenten.
Dramatische Haushaltszahlen
Hintergrund des Aktionstages, der auf Initiative der kommunalen Spitzenverbände ins Leben gerufen wurde, sind alarmierende Prognosen:
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Defizit 2026: Erwartetes Haushaltsloch von 29,7 Milliarden Euro.
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Ausblick 2027–2029: Die Defizite bleiben mit jährlich rund 28 bis 30 Milliarden Euro auf einem konstant hohen Niveau.
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Gesamtbelastung: Allein für den Zeitraum von 2025 bis 2029 summieren sich die prognostizierten Defizite der Kommunen auf fast 120 Milliarden Euro.
Der Aktionstag soll verdeutlichen, dass die kommunale Finanzkrise kein abstraktes politisches Problem ist, sondern das tägliche Leben in den Städten und Landkreisen unmittelbar gefährdet. Die kommunalen Spitzenverbände fordern Bund und Länder daher eindringlich dazu auf, wirksame Maßnahmen zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte zu ergreifen.
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