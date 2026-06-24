„Kommunen am Limit“: Verwaltungsgemeinschaft Volkach mahnt zur Finanzstabilität
VOLKACH – Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach – bestehend aus der Stadt Volkach sowie den Gemeinden Nordheim am Main und Sommerach – hat sich dem bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ angeschlossen. Mit einem symbolischen Zeichen am Volkacher Marktbrunnen unterstrichen die Verantwortlichen die Forderung nach einer auskömmlichen Finanzierung der kommunalen Aufgaben.
Symbolik für eine prekäre Lage
Als äußeres Zeichen der angespannten Haushaltslage wurde ein schwarz-gelbes Band am Marktbrunnen in Volkach angebracht. Dies steht symbolisch für die zahlreichen „Baustellen“ in den drei Mitgliedskommunen. Der Aktionstag, initiiert von den drei kommunalen Spitzenverbänden (Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund), soll verdeutlichen, dass die Finanzkrise keineswegs abstrakt ist, sondern den direkten Gestaltungsspielraum vor Ort gefährdet.
Kritik an der Schere zwischen Aufgaben und Mitteln
Heiko Bäuerlein, Erster Bürgermeister von Volkach und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft, betonte den hohen Einsatz der Kommunen in Bereichen wie Bildung, Sicherheit (Feuerwehren), Infrastruktur und Kultur. Er kritisierte jedoch, dass die Schere zwischen den übertragenen Aufgaben und der tatsächlichen finanziellen Ausstattung durch Bund und Länder immer weiter auseinandergehe.
Auch die Bürgermeisterinnen Sibylle Säger (Nordheim am Main) und Elisabeth Drescher (Sommerach) betonten, dass es nicht um bloßes Jammern gehe, sondern darum, auf den wachsenden Druck auf die kommunalen Haushalte aufmerksam zu machen.
Forderung an Bund und Länder
Die VG-Vorsitzenden sind sich einig, dass der Erhalt der hohen Lebensqualität an der Mainschleife langfristig nur mit einer verlässlichen und finanziell soliden Basis möglich ist. Die kommunalen Spitzenverbände appellieren daher eindringlich an Bund und Länder, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen als direkte Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zu sichern.
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