Komplexe Handchirurgie auf höchstem Niveau: Neuer Chefarzt stärkt einzigartiges Versorgungsangebot im Raum Schweinfurt
SCHWEINFURT – Mit dem Jahreswechsel hat Dr. med. (Univ. THR) Reza Yusefi-Asrami die Leitung der Handchirurgie am Krankenhaus St. Josef übernommen und tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Karl-Josef Prommersberger an. Der scheidende Chefarzt, der die seit 2022 bestehende eigenständige Fachabteilung als regionales Kompetenzzentrum etabliert hat, verabschiedet sich in den Ruhestand. Mit Yusefi-Asrami rückt ein Experte an die Spitze, der über 15 Jahre spezialisierte Erfahrung im Fachgebiet verfügt und zuletzt als Leitender Oberarzt an der renommierten Klinik für Handchirurgie in Bad Neustadt tätig war.
Das Leistungsspektrum der Abteilung umfasst die gesamte Bandbreite der handchirurgischen Versorgung, von komplexen Unfallrekonstruktionen bis hin zur Behandlung degenerativer Erkrankungen und Nervenverletzungen. Dr. Yusefi-Asrami, der unter anderem Inhaber des „European Hand Diploma“ ist, setzt auf moderne mikrochirurgische Verfahren und individuell abgestimmte Therapiekonzepte. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit der Hand als eines der komplexesten Organe des Körpers nachhaltig wiederherzustellen und die Lebensqualität der Patienten durch Schmerzfreiheit und Selbstständigkeit zu sichern.
Ein besonderes Augenmerk legt die neue chefärztliche Leitung auf die ganzheitliche Patientenbetreuung und die enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Behandlung. Durch die Fortführung der bewährten interdisziplinären Zusammenarbeit mit der Unfallchirurgie und der spezialisierten Handtherapie wird eine lückenlose Versorgung im Raum Schweinfurt gewährleistet. Prof. Prommersberger bezeichnete seinen Nachfolger als Wunschkandidaten, bei dem die hochspezialisierte Abteilung sowohl fachlich als auch menschlich in besten Händen bleibe.
