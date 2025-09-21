Kompostaktion Schweinfurt vom 22.09.–04.10.2025
SCHWEINFURT – Mit dem Beginn der Herbstsaison veranstaltet der Servicebetrieb Bau und Stadtgrün wieder eine Kompostaktion zur herbstlichen Bodenpflege. Vom 22. September bis zum 4. Oktober 2025 kann qualitativ hochwertiger Kompost zu günstigen Konditionen erworben werden, um Gärten für die kommende Saison vorzubereiten.
Die Aktion startet am bisherigen Standort des Wertstoffhofs in der Kurt-Römer-Straße 13. Aufgrund des geplanten Umzugs wird der Verkauf voraussichtlich Anfang Oktober an den neuen Standort in der Oslostraße 1 im Maintal verlegt. Der genaue Umzugstermin wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Der Kompost steht lose oder in Sackware zur Abholung bereit.
Der Kompost wird ausschließlich aus Grüngut aus dem Stadtgebiet hergestellt und ist qualitätsgeprüft, sodass er auch für Bioland- und Naturlandbetriebe zugelassen ist. Er dient als wichtiger Nährstofflieferant und Torfersatz zur Verbesserung der Bodengüte. Im Aktionszeitraum liegen die Konditionen bei 12,00 Euro pro Kubikmeter und 2,50 Euro pro Sack. Bei Fragen zur Aktion können sich Bürgerinnen und Bürger an die Abfallberatung unter der Telefonnummer 09721/51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de wenden.
