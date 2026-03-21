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Kompostaktion zum Saisonstart: Günstige Konditionen am Wertstoffhof

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
Kompostaktion zum Saisonstart: Günstige Konditionen am Wertstoffhof
Bild von Joke vander Leij auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Pünktlich zum Beginn der Gartensaison bietet die städtische Abfallwirtschaft wieder eine Kompostaktion an. Vom 21. März bis zum 11. April können Bürgerinnen und Bürger hochwertigen Kompost zu reduzierten Preisen am Wertstoffhof in der Oslostraße 1 erwerben.

Der angebotene Biokompost wird ausschließlich aus Grüngut aus dem Stadtgebiet Schweinfurt gewonnen und unterliegt einer strengen Qualitätsprüfung. Er ist zudem für Bioland- und Naturlandbetriebe zugelassen. Als natürlicher Nährstofflieferant und Torfersatz dient er der nachhaltigen Bodenverbesserung und unterstützt die Vorbereitung der heimischen Beete für das Frühjahr.

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Die Details der Aktion im Überblick:

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  • Zeitraum: 21. März bis 11. April 2026.

  • Preise: Loser Kompost ist für 12,00 Euro pro Kubikmeter erhältlich, Sackware kostet 2,50 Euro pro Stück.

  • Abholort: Wertstoffhof Schweinfurt, Oslostraße 1.

Für Rückfragen steht die Abfallberatung der Stadt Schweinfurt zur Verfügung:

09721 51-580 oder abfallberatung@schweinfurt.de

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