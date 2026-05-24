Konstituierende Sitzung im Landratsamt: Kreistag startet mit 20 neuen Gesichtern – Manuel Kneuer ist neuer Vize-Landrat
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der neu gewählte Kreistag des Landkreises Schweinfurt hat sich für die Wahlperiode 2026 bis 2032 formiert. In der konstituierenden Sitzung im Landratsamt Schweinfurt stand neben der Vereidigung von 20 neuen Kreisrätinnen und Kreisräten vor allem die Wahl der Stellvertreter von Landrat Florian Töpper (SPD) im Fokus. Neuer gewählter Vize-Landrat ist Gochsheims Rathauschef Manuel Kneuer (CSU).
In seiner Eröffnungsrede stimmte Landrat Florian Töpper, der bei der Kommunalwahl am 8. März mit 59,2 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden war, das Gremium auf die kommenden sechs Jahre ein. Er bat um eine „zielorientierte und gleichwohl offene, dem wertegebundenen Diskurs zugängliche Gremienarbeit“ und versprach eine engagierte, ambitionierte Umsetzung aller Beschlüsse durch die Verwaltung.
Deutliches Votum für Manuel Kneuer
Die Wahl des ersten Stellvertreters erfolgte in geheimer Abstimmung. Von den 58 stimmberechtigten Mitgliedern sprachen 53 dem 34-jährigen Manuel Kneuer das Vertrauen aus. Der CSU-Politiker, der im Hauptberuf Erster Bürgermeister der Gemeinde Gochsheim ist, wurde im Anschluss von Landrat Töpper vereidigt und agiert ab sofort für die Dauer der Wahlperiode als Ehrenbeamter des Landkreises. Er übernimmt die Amtsgeschäfte, wenn der Landrat abwesend ist.
Per Beschluss legte das Gremium zudem die weiteren Stellvertreter fest:
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Weitere Stellvertreter: Stefan Rottmann (SPD, Erster Bürgermeister der Gemeinde Schonungen) und Thomas Vizl (Bündnis 90/Die Grünen), der dieses Amt bereits in der vergangenen Wahlperiode innehatte.
Standing Ovations für Bettina Bärmann und Christine Bender
Mit großem, stehendem Applaus würdigte der Kreistag die außergewöhnlichen Leistungen der bisherigen Stellvertreterinnen. Bettina Bärmann (Freie Wähler, Vize-Landrätin von 2020 bis 2026) und Christine Bender (CSU, Stellvertreterin von 2014 bis 2026) wurden von Töpper als „herausragende Persönlichkeiten“ gewürdigt, die über Jahre hinweg Außergewöhnliches für die Bürger geleistet haben. Ein Glücksfall für den Landkreis: Beide Frauen wurden wieder in den Kreistag gewählt und bleiben der Kommunalpolitik somit aktiv erhalten.
Arbeitsfähigkeit hergestellt: Ausschüsse neu besetzt
Um sofort systematisch arbeiten zu können, gab sich der Kreistag zu Beginn der Sitzung eine neue Geschäftsordnung und besetzte die Ausschüsse. Die spezialisierten Arbeitsgruppen erledigen künftig die fachliche Detailarbeit.
Eine wesentliche Strukturänderung betrifft den früheren Kreisentwicklungsausschuss: Seine Aufgaben werden ab sofort direkt vom mächtigen Kreisausschuss übernommen, der die Verhandlungen des Kreistags vorbereitet.
Daneben wurden die folgenden Fachgremien besetzt:
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Ausschuss für Bildung und Kultur
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Ausschuss für Soziale Angelegenheiten, Gesundheit und Ehrenamt
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Ausschuss für Straßenbau und Radwegeinfrastruktur
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Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Land- und Abfallwirtschaft
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Jugendhilfeausschuss (bestehend aus 8 Kreisräten, 6 Vertretern freier Jugendhilfeträger und 9 beratenden Mitgliedern)
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Rechnungsprüfungsausschuss: Dieses Gremium wurde von fünf auf sieben Mitglieder vergrößert, den Vorsitz übernimmt Willi Warmuth.
Das sind die 20 neuen Mitglieder im Kreistag
Insgesamt zählt der Schweinfurter Kreistag 60 Sitze plus den Landrat als stimmberechtigten Vorsitzenden. Ein Drittel des Gremiums wurde im März neu besetzt. Die folgenden 20 Kreisrätinnen und Kreisräte wurden in der Sitzung frisch vereidigt:
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CSU: Sebastian Hauck, Felix Zirkelbach, Nicole Kuhn, Christian Keller, Vanessa Schmidt, Christian Zeißner
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AfD: Ralf Pfrang, Volker Sommer, Ernst Schiffmeyer, Sabine Schleyer, Alfred Kachelmann
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SPD: Stefanie List, Alexander Geyer, Philipp Nees
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Neue Mitte: Maximilian Hertlein, Oliver Madinger
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Die Linke: Claudia Ockl, Christina Graf
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Freie Wähler: Günter Iff
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FDP: Michael Galm
(Hinweis: Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen verzeichnete zur neuen Wahlperiode keine personellen Neuzugänge.)
Weitere detaillierte Informationen zur Besetzung der einzelnen Ausschüsse sowie zu den Mandatsträgern finden Bürger im Ratsinformationssystem unter www.landkreis-schweinfurt.de/buergerinfo
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