Kontakte und Begegnungen, die den Alltag bereichern – Start der BDS Azubiakademie ins elfte Jahr

BAD KISSINGEN – Mit 36 Auszubildenden aus sechs verschiedenen Unternehmen ist die BDS Azubiakademie im Januar 2026 offiziell gestartet, wobei Landrat Bold die Teilnehmenden trotz seines eigenen Geburtstags persönlich im Sitzungssaal des Landratsamtes begrüßte. Er betonte, wie wertvoll der Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg sei: „Diese Begegnungen bereichern nicht nur Ihren Arbeitsalltag. Sie lernen sich kennen, merken, dass ihre Kolleginnen und Kollegen ähnliche Fragen beschäftigen, und genau das lässt Sie spüren, dass Sie mit ihren Themen nicht allein sind“, erklärte er den Anwesenden.

Der Landrat unterstrich die Bedeutung von Netzwerken und riet den Jugendlichen, stets offen in neue Situationen zu gehen und den Kontakt untereinander zu halten. Sein besonderer Dank galt dem Bund der Selbständigen (BDS) sowie den beteiligten Firmen, die es den Azubis ermöglichen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Als Dankeschön überraschten die Teilnehmenden den Landrat mit einem musikalischen Geburtsstagsständchen.

Im fachlichen Teil erläuterte BDS-Mitglied Steffen Schreck, der selbst als Bürgermeister in Rothenfels kandidiert, die Funktionsweise einer Kommunalwahl. Anhand einer Simulation mit einer Pappurne und dem Berechnungssystem „Sainte-Laguë/Schepers“ verdeutlichte er die Sitzverteilung im Gemeinderat. Schreck appellierte an die 22 anwesenden Auszubildenden, sich aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen. Trotz der komplexen Materie fielen die Rückmeldungen in den Bewertungsbögen durchweg positiv aus, wobei insbesondere der Praxisbezug des Referenten gelobt wurde.

Nach einer Besichtigung des Projekts „DeinHaus 4.0“ gab die Akademie einen Ausblick auf das weitere Programm 2025/2026. Zu den geplanten Inhalten gehören Seminare wie „Drogen und Sucht“, „Löschen – Retten – Bergen“ sowie Persönlichkeitstrainings. Auch gesellige Aktivitäten wie ein „Bowlingabend – Schlag den Chef“ und ein Schnupper-Golfkurs zur Zertifikatsübergabe stehen an, wobei der BDS Bad Kissingen die Kosten für diese Freizeitaktivitäten übernimmt.

Am aktuellen Schuljahr beteiligen sich die Unternehmen Höchemer Büro GmbH & Co. KG, ZMI GmbH, die Volksbank-Raiffeisenbank Bad Kissingen eG, die Sparkasse Bad Kissingen, das Landratsamt Bad Kissingen sowie die Otto Heil GmbH & Co.KG.