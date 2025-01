GEMÜNDEN A. MAIN, OT LANGENPROZELTEN – LKR. MAIN-SPESSART. Am Samstag gegen 13:00 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnanwesen in der Langenprozeltener Straße.

Ein 28-jähriger Mann beleidigte zunächst einen 20-Jährigen und entfernte sich daraufhin vom Ort des Geschehens.