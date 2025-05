Kontrolle auf A3 – große Mengen Betäubungsmittel aufgefunden – Drei Tatverdächtige in Haft

WÜRZBURG – Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried stellte am Sonntag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 eine größere Menge Betäubungsmittel sicher. Drei Fahrzeuginsassen wurden festgenommen und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 12:45 Uhr kontrollierten Beamte auf der Rastanlage Würzburg-Süd einen Skoda, der in Richtung Nürnberg unterwegs war. Im Fahrzeug fanden die Polizisten mehrere Hundert Gramm Kokain, eine nicht geringe Menge Haschisch sowie verschreibungspflichtige Medikamente.

Die drei Insassen im Alter von 18, 20 und 27 Jahren aus Tschechien und der Slowakei wurden daraufhin festgenommen. Der Pkw und die Drogen wurden sichergestellt. Da der 27-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch am selben Tag die Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die drei Männer am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.