Kontrolle der Tuner- und Poserszene in Würzburg: Polizei zieht zahlreiche Fahrzeuge aus dem Verkehr
WÜRZBURG – Am Karfreitag haben Spezialisten der unterfränkischen Polizei eine gezielte Kontrollaktion in der Würzburger Innenstadt durchgeführt. Rund ein Dutzend Beamte nahmen dabei die Tuning- und Poserszene unter die Lupe, um gegen gefährliche Fahrzeugumbauten und unnötigen Lärm vorzugehen.
Zwischen 16:30 Uhr und Mitternacht kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt etwa 70 Fahrzeuge. Das Ziel der Aktion war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und rücksichtslosem Fahrverhalten konsequent entgegenzutreten.
Erloschene Betriebserlaubnis bei jedem dritten Fahrzeug
Die Bilanz der spezialisierten Beamten fiel deutlich aus: Bei 22 der kontrollierten Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen bereits erloschen. In all diesen Fällen untersagte die Polizei die Weiterfahrt an Ort und Stelle. Ein besonders stark modifizierter Wagen wurde zudem sichergestellt und wird nun durch einen externen Sachverständigen detailliert auf seine Verkehrssicherheit und Regelkonformität geprüft.
Anzeigen wegen Lärmbelästigung und künftige Kontrollen
Neben den technischen Mängeln standen auch Verhaltensverstöße im Fokus der Ermittler. Sieben Fahrzeugführer fielen durch die Verursachung von unnötigem Lärm auf, was ebenfalls entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zog.
Die unterfränkische Polizei betont, dass solche Schwerpunktkontrollen auch in Zukunft fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit bleiben. Durch die gezielte Überprüfung von Fahrzeugumbauten sollen Gefährdungen im Straßenverkehr minimiert und der Schutz der Anwohner vor Lärmemissionen dauerhaft verbessert werden.
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