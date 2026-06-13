Kontrollen der Polizei Würzburg: Verkehrsverstöße durch Manipulation und Alkoholeinfluss
WÜRZBURG – Bei verstärkten Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hat die Würzburger Polizei am Donnerstag mehrere Verstöße geahndet. Die Palette reichte von technisch manipulierten Zweirädern bis hin zu Fahrten unter Alkoholeinfluss.
Manipuliertes Pedelec sichergestellt
Am Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr stoppten Beamte in der Reuterstraße einen 53-jährigen Pedelec-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Zweirad technisch manipuliert worden war: Per Tastendruck ließ sich die Motorleistung so weit steigern, dass das Rad ohne Tretunterstützung Geschwindigkeiten von mindestens 48 km/h erreichte. Da für das Gefährt in diesem Zustand eine Fahrerlaubnis und eine Haftpflichtversicherung erforderlich wären, der Fahrer jedoch keine Lizenz vorweisen konnte, wurde das Pedelec sichergestellt.
Deutlich alkoholisierter Mercedes-Fahrer
Gegen 22:40 Uhr fiel ein Mercedes-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise in Schlangenlinien auf. Eine Polizeistreife konnte den 42-jährigen Fahrer am Bahnhofplatz stellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann war mit knapp zwei Promille am Steuer unterwegs. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen; gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.
Geschwindigkeitsverstoß und Alkohol am Steuer
Ebenfalls am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, kontrollierte die Polizei an der Y-Spange einen 60-jährigen Fiat-Fahrer. Vorausgegangen war eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 19, bei der der Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten eine Alkoholisierung von etwa 0,7 Promille fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.
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