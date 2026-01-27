Kontrollen Main-Rhön – Fahrer berauscht oder ohne Führerschein

MAIN-RHÖN – Die Polizeibeamten in der Region führen tagtäglich eine Vielzahl von Kontrollen im Straßenverkehr durch. In mehreren Fällen mussten die Beamten am Sonntag eingreifen, da die Fahrer berauscht am Steuer saßen oder ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kontrolle in Bad Brückenau

Am frühen Sonntagabend, gegen 17:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Brückenau den 34-jährigen Fahrer eines Toyota. Während der Kontrolle konnte bei dem rumänischen Staatsbürger deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann vor Ort entlassen. Er durfte seinen Pkw nicht weiterfahren.

Kontrollen in Gerolzhofen

Die Beamten der Polizei Gerolzhofen stellten am Sonntag gleich zwei Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis fest. Einer davon war zusätzlich noch berauscht unterwegs.

Bereits um 09:15 Uhr kontrollierten eine Streife in Kolitzheim einen 45-jährigen rumänischen Staatsbürger. Dieser fiel den Beamten in der Schweinfurter Straße auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der Mann seit über zehn Jahren ohne Führerschein unterwegs ist.

Bei der zweiten Kontrolle am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, stellten die Beamten gleich mehrere Delikte bei einem 30-jährigen Slowaken fest. Neben einem positiven Urintest auf THC, einem Atemalkoholtest mit über 0,6 Promille war der Mann auch mit einer gefälschten Fahrerlaubnis unterwegs. Hier wurde eine Blutentnahme angeordnet, der gefälschte Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Der 30-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Kontrolle in Ostheim vor der Rhön

Ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 72-jähriger Lkw-Fahrer unterwegs. Nach einem Verkehrsunfall in Raum Würzburg überprüften Beamte der Polizei Bad Neustadt den Mann und seinen Lkw bei einer Kontrolle im Mehlweg. Die Fahrerlaubnis für den Lkw war bereits Mitte 2025 abgelaufen. Es war dem Senior somit nicht mehr gestattet Lkw zu fahren.

Kontrolle in Schweinfurt

Auf dem Volksfestplatz führte ein 24-jähriger Inder Fahrübungen durch. Bei der Kontrolle durch die Polizei Schweinfurt händigte der junge Mann eine indische Fahrerlaubnis aus. Da er jedoch seit über sechs Monaten einen Wohnsitz in der EU hat, wäre eine Umschreibung auf eine EU-Fahrerlaubnis notwendig gewesen. Da er dies versäumt hat, muss auch er sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen die Halterin des Fahrzeugs, eine 28-jährige Deutsche wurde ebenfalls Anzeige erstattet, da sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis geduldet hat.

Kontrolle in Bad Kissingen

Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bad Kissinger Polizei einen 18-jährigen Ukrainer auf seinem E-Scooter. Der junge Mann war den Beamten in der Erhardstraße aufgefallen. Während der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht mit einem positiven Ergebnis auf THC. Nach einer Blutentnahme konnte der Heranwachsende wieder entlassen werden. Auch er muss sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.