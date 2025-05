Kontrolleure bei Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus angegriffen

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochmittag versuchte ein 21-jähriger Fahrgast in Höchberg, sich einer Fahrkartenkontrolle zu entziehen und schlug dabei nach einem Kontrolleur.

Gegen 11:45 Uhr stiegen zwei Fahrkartenkontrolleure an der Haltestelle Karwinkel in einen Bus der Linie 417. Ein Fahrgast bemerkte die Kontrolle und versuchte, den Bus an derselben Haltestelle fluchtartig zu verlassen. Die Kontrolleure stellten den Mann zur Rede und versperrten ihm den Weg.

Der 21-Jährige wollte sich der Kontrolle entziehen, indem er mit der Faust in Richtung des Kopfes eines Kontrolleurs schlug. Dieser konnte jedoch ausweichen. Der Fahrgast nutzte die Situation zur Flucht. Die Kontrolleure verständigten die Polizei und beobachteten den Mann auf seiner Flucht, sodass er in Tatortnähe von der eintreffenden Polizei angehalten werden konnte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen.