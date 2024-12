Konzert ausverkauft – Wer will kann zu Generalprobe der Bläserphilharmonie

SCHWEINFURT – Die Bläserphilharmonie Schweinfurt präsentiert mit „Rock Symphonies“ ein beeindruckendes Konzerterlebnis, das klassische und moderne Musik in einzigartiger Weise verbindet. Inspiriert von den legendären Rock-Symphonie-Aufnahmen der Londoner Symphoniker, erwartet das Publikum ein außergewöhnliches Programm voller musikalischer Highlights.

Der Abend beginnt mit einer prächtigen Fanfare des Komponisten Erich Korngold, gefolgt vom Durham Concerto des Deep-Purple-Keyboarders Jon Lord, das mit sinfonischen Klängen und Anklängen an Gustav Mahler begeistert. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Schweinfurter Gitarrist Christopher Haas, der nach vier Jahren Pause mit einem Stück von Pink Floyd auf die Bühne zurückkehrt.

Ein weiteres Highlight ist „Keen on Queen“, eine Hommage an die größten Hits der britischen Rocklegenden Queen, darunter Klassiker wie „The Show Must Go On“ und „We Are the Champions“. Auch Phil Collins und Adele werden mit bewegenden Melodien gewürdigt, bevor Michael Jacksons „Thriller“ und John Miles’ „Music“ das Konzert mit kraftvollen Klängen abschließen.

Konzert in Schweinfurt ausverkauft – öffentliche Generalprobe geplant

Das Konzert in Schweinfurt am 18. Januar ist bereits ausverkauft. Restkarten sind noch für den Auftritt in Bad Neustadt am 19. Januar erhältlich. Für alle Fans, die in Schweinfurt dennoch live dabei sein möchten, findet am 17. Januar eine öffentliche Generalprobe im evangelischen Gemeindehaus statt. Canan Semel und Prof. Walter Ratzek werden den Abend moderieren und spannende Einblicke in die Arbeit des fast 60-köpfigen Orchesters geben.

Karten für die Generalprobe sind ab sofort online sowie bei Schuh Schöll erhältlich. Die Bläserphilharmonie Schweinfurt lädt herzlich dazu ein, ein unvergleichliches musikalisches Erlebnis zu genießen.