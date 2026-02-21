Konzert für Demokratie und Vielfalt: Punkrockband EIS spielt in der Disharmonie

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Am Samstag, den 14. März 2026, setzen die Musiker der Punkrockband EIS ein klares Zeichen für Toleranz und treten ab 19:30 Uhr beim „Konzert für Demokratie & Vielfalt“ auf. Gemeinsam mit Nilz Hübenbecker, dem Kommunenchor sowie BLAST & friends verwandeln sie die Disharmonie in eine Bühne gegen Hass und Hetze.

Die Band, die bereits in den 1990er-Jahren die lokale Szene aufmischte und seit 2022 wieder aktiv ist, bringt sowohl Klassiker wie „Viertes Reich“ als auch neue Songs ihres aktuellen Albums „Alles wird gut“ mit. Ihre Texte vereinen Wut und Hoffnung, während sie kompromisslosen Punkrock mit eingängigen Melodien und klaren Statements für Wertschätzung verbinden. Neben ernsten Themen wie in „Herzlich willkommen“ darf bei der Partyhymne „Dagmar“ aber auch ausgiebig getanzt werden.