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Konzertankündigung: Trio Belle Époque auf Schloss Zeilitzheim

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Konzertankündigung: Trio Belle Époque auf Schloss Zeilitzheim
Foto: Franziska Richardsen
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ZEILITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am kommenden Freitag, den 26. Juni 2026, verwandelt sich der historische Jagdsaal von Schloss Zeilitzheim in einen Ort musikalischer Romantik und Moderne. Das „Trio Belle Époque“ lädt ab 19:30 Uhr zu einem Konzertabend ein, der die europäische Musiklandschaft des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts beleuchtet.

Das Programm

Das Ensemble, bestehend aus Christian Rozgonyi (Violine), Kerstin Rohr (Violoncello) und Verena Richardsen (Klavier), präsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Werken:

Veranstaltungsdetails

  • Termin: Freitag, 26. Juni 2026

  • Einlass: Ab 19:00 Uhr

  • Beginn: 19:30 Uhr

  • Ort: Jagdsaal, Schloss Zeilitzheim

  • Eintritt: 20 Euro (ausschließlich an der Abendkasse, keine Vorreservierung nötig)

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Die Veranstaltung wird durch den Förderkreis Schloss Zeilitzheim e.V. unterstützt. Weitere Informationen zum Schloss und seinen kulturellen Angeboten finden Sie unter www.barockschloss.de.

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