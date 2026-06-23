Konzertankündigung: Trio Belle Époque auf Schloss Zeilitzheim
ZEILITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am kommenden Freitag, den 26. Juni 2026, verwandelt sich der historische Jagdsaal von Schloss Zeilitzheim in einen Ort musikalischer Romantik und Moderne. Das „Trio Belle Époque“ lädt ab 19:30 Uhr zu einem Konzertabend ein, der die europäische Musiklandschaft des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts beleuchtet.
Das Programm
Das Ensemble, bestehend aus Christian Rozgonyi (Violine), Kerstin Rohr (Violoncello) und Verena Richardsen (Klavier), präsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Werken:
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Claude Debussy: Klaviertrio G-Dur (1880) – Ein impressionistisches Frühwerk von jugendlicher Frische.
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Bohuslav Martinů: „Bergerettes“ (1939) – Ein tänzerisches Werk der frühen Moderne.
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Josef Suk: „Elegie“ Des-Dur op. 23 – Ein emotional tief berührendes Stück.
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Paul Juon: „Trio Miniaturen“ – Feinsinnige Kompositionen.
Veranstaltungsdetails
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Termin: Freitag, 26. Juni 2026
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Einlass: Ab 19:00 Uhr
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Beginn: 19:30 Uhr
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Ort: Jagdsaal, Schloss Zeilitzheim
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Eintritt: 20 Euro (ausschließlich an der Abendkasse, keine Vorreservierung nötig)
Die Veranstaltung wird durch den Förderkreis Schloss Zeilitzheim e.V. unterstützt. Weitere Informationen zum Schloss und seinen kulturellen Angeboten finden Sie unter www.barockschloss.de.
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