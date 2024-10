Konzerte der Bläserphilharmonie Schweinfurt im Januar 2025

SCHWEINFURT – Die Bläserphilharmonie Schweinfurt präsentiert im Januar 2025 erneut ein außergewöhnliches Konzertprogramm, das Musikliebhaber und Neueinsteiger gleichermaßen begeistern wird.

Unter dem Titel „Rock Symphonics“ entführt das große Orchester unter der Leitung von Prof. Walter Ratzek die Besucher auf eine musikalische Reise durch die faszinierende Welt der symphonischen Rockmusik. Die Konzerte finden am 18. Januar in Schweinfurt und am 19. Januar in Bad Neustadt statt.

Der Online-Vorverkauf hat bereits begonnen, und in Kürze wird auch ein stationärer Vorverkauf angeboten.

Das Programm umfasst eine aufregende Auswahl an Musikstücken, die die Grenzen zwischen klassischer und moderner Musik aufbrechen. Zu den Höhepunkten zählen die „Kings Row Fanfare“ von Erich Korngold sowie mitreißende Arrangements von Phil Collins und Robbie Williams. Die Zuhörer dürfen sich auf eine eindrucksvolle Darbietung von „Keen on Queen“ sowie die unvergesslichen „Symphonic Rock Ballads“ freuen.

Die Bläserphilharmonie Schweinfurt lädt an diesen beiden Konzertabenden dazu ein, die Dynamik und den kraftvollen Sound eines großen Orchesters zu erleben, das mit Leidenschaft und Hingabe die Bühne erobert. Die besondere Instrumentierung sorgt für ein einzigartiges Klangerlebnis und eine harmonische Verbindung von Herz und Melodie, die im wahrsten Sinne des Wortes zum Mitfiebern anregt.

Überraschend sind auch die kreativen Arrangements, die häufig von Prof. Ratzek direkt auf das Orchester zugeschnitten werden, sodass vertraute Rock-Hits in neuem Licht erstrahlen. Diese Konzerte sind nicht nur eine Hommage an hervorragende Kompositionen, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden und Familie unvergessliche Momente zu teilen.

Die Bläserphilharmonie Schweinfurt besteht inzwischen seit über zehn Jahren und vereint professionelle sowie Amateurmusiker, die mit großer Leidenschaft ein breites Spektrum von Musik auf die Bühne bringen. Der große Erfolg des Orchesters erklärt sich aus dieser Leidenschaft, denn die daraus entstehende Energie ist nicht nur auf der Bühne spürbar. Die jährlichen Konzerte sind nicht nur für die Mitglieder der Bläserphilharmonie ein Jahreshighlight, sondern auch ein kultureller Höhepunkt für die gesamte Region.

Mit den Konzerten 2025 setzt die Bläserphilharmonie Schweinfurt ein weiteres Zeichen für die Vielfalt und Qualität ihrer musikalischen Darbietungen. Die Kombination aus klassischer Eleganz und modernem Flair sorgt dafür, dass sowohl erfahrene Musikliebhaber als auch neue Zuhörer auf ihre Kosten kommen.

Weitere Informationen zu Orchester, Dirigent und dem Trägerverein finden Sie auf www.blaeserphilharmonie-schweinfurt.de