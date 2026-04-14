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Korbtheater „Ein Volltreffer für Lutz“ mit Instrumentenschnuppern

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026
Korbtheater „Ein Volltreffer für Lutz“ mit Instrumentenschnuppern
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SCHLEERIETH – Ein besonderes Erlebnis für kleine Fußballfans und Nachwuchsmusiker bietet die Grundschule Schleerieth am Sonntag, den 19. April 2026. Ab 15:00 Uhr gastiert das Korbtheater mit dem Stück „Ein Volltreffer für Lutz“, kombiniert mit einem interaktiven Angebot zum Ausprobieren von Blasinstrumenten.

In der Geschichte dreht sich alles um den kleinen Schweinerich Lutz, der leidenschaftlich für seinen Traum vom Fußballprofi trainiert. Trotz der Skepsis seiner Mutter erhält er eine Chance, als Elch-Trainer Jogi auf der Suche nach Talenten den Hof besucht. Das Stück vermittelt auf humorvolle Weise die Botschaft, an die eigenen Wünsche zu glauben.

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Spielerischer Zugang zur Musik

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Bereits ab 14:00 Uhr sowie im Anschluss an die Theateraufführung sind alle Interessierten eingeladen, die Instrumente eines Blasorchesters unter fachkundiger Anleitung selbst auszuprobieren. Musiklehrer der Musikschule Schweinfurt und Musiker der Bläserphilharmonie Werneck stehen bereit, um erste Schritte an den verschiedenen Instrumenten zu begleiten.

Zudem präsentiert das Miniorchester an diesem Nachmittag sein Können. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigen eindrucksvoll, dass bereits nach ein bis zwei Jahren Unterricht das gemeinsame Musizieren in einer Gruppe möglich ist.

Hinweise für Besucher

Die Veranstaltung findet in der Grundschule Schleerieth statt. Der Eintritt ist frei. Da das Angebot speziell auf Kinder ausgerichtet ist, weist der Veranstalter darauf hin, dass diese bei der Platzvergabe bevorzugt behandelt werden.

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