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Kostenfreie Betriebsberatung für das Handwerk in Ebern

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Kostenfreie Betriebsberatung für das Handwerk in Ebern
Symbolfoto: 2fly4
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EBERN IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, den 1. April 2026, einen Sprechtag für Unternehmer und Existenzgründer in der Verwaltungsgemeinschaft Ebern an. Von 10 bis 12 Uhr können sich Handwerksbetriebe in der Rittergasse 3 zu betriebswirtschaftlichen Themen wie Finanzierung, Schwachstellenanalyse oder Betriebsübergabe kostenfrei beraten lassen.

Das Beratungsangebot richtet sich sowohl an bereits bestehende Betriebe als auch an Personen, die eine Neugründung im Handwerk planen. Da die Einzelgespräche individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten sind, ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Interessierte können sich hierfür an Torsten Zirkel wenden, um einen festen Zeitsitz für die unentgeltliche Dienstleistung der Handwerkskammer zu reservieren.

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Die Anmeldung und Terminabstimmung erfolgt telefonisch oder per E-Mail unter:

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09771/6358942

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