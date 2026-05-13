Kostenfreie Betriebsberatung für Handwerker: Sprechtag im Landratsamt Haßberge
HASSFURT – Ob Existenzgründung, Finanzierung oder die geplante Betriebsübergabe: Handwerksbetriebe und angehende Gründer stehen oft vor komplexen wirtschaftlichen Fragen. Um hier gezielte Unterstützung zu bieten, veranstaltet die Handwerkskammer für Unterfranken am Mittwoch, den 27. Mai, einen speziellen Sprechtag in Haßfurt.
Die Beratung findet von 10:00 bis 12:00 Uhr in den Räumen der Kreisentwicklung im Landratsamt Haßberge (Tränkberg 8) statt.
Umfassendes Themenspektrum für das Handwerk
Das Angebot richtet sich sowohl an bereits bestehende Betriebe als auch an Personen, die den Schritt in die Selbstständigkeit planen. Die Experten der Handwerkskammer beraten zu einer Vielzahl betriebswirtschaftlicher Schwerpunkte, darunter:
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Existenzgründung: Unterstützung beim Start in die Selbstständigkeit.
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Finanzierung: Beratung zu Förderungen und Kreditfragen.
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Schwachstellenanalyse: Optimierung bestehender Betriebsstrukturen.
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Unternehmensnachfolge: Begleitung bei der Übergabe des Betriebs.
Kostenfreier Service der Handwerkskammer
Die Betriebsberatung ist eine kostenlose Dienstleistung der Handwerkskammer für Unterfranken. Ziel ist es, die regionale Wirtschaftskraft im Handwerk zu stärken und fundierte Entscheidungshilfen zu bieten.
Terminvereinbarung erforderlich
Um Wartezeiten zu vermeiden und eine individuelle Beratung zu ermöglichen, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Interessierte können sich direkt an den zuständigen Berater wenden:
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Ansprechpartner: B.A. Torsten Zirkel
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Telefon: 09771/6358942
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E-Mail: t.zirkel@hwk-ufr.de
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