Kostenlose Karriereberatung für Frauen im Landkreis Haßberge

Einzelberatungen im Landratsamt Haßberge am 13.02.2026 und 27.03.2026

Kostenlose Karriereberatung für Frauen im Landkreis Haßberge
Beraterin Anja Falkowski steht Frauen bei Fragen und Herausforderungen im Berufskontext mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Ulrike Präcklein
HASSFURT – Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge setzt ihre erfolgreiche Beratungsreihe Berufung mit Zukunft auch nach dem ausgebuchten Auftakt im Januar 2026 fort. Du hast hier die Möglichkeit, eine kostenfreie Einzelberatung bei Expertin Anja Falkowski in Anspruch zu nehmen, um berufliche Veränderungen oder Herausforderungen zu meistern.

Beratungstermine und Ablauf

Die vertraulichen Gespräche finden monatlich jeweils an einem Freitag statt. Für jede Einheit sind 90 Minuten eingeplant, um intensiv auf deine individuelle Situation einzugehen.

Inhalte des Coachings

Das Angebot richtet sich an Frauen in jeder Berufsphase. Die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betont dabei die Vielseitigkeit der Themen:

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Karriereplanung, Konflikte im Job oder anstehender beruflicher Wiedereinstieg – Frauen werden mit vielfältigen Herausforderungen im Arbeitsumfeld konfrontiert. Hier möchten wir mit unserem Beratungsangebot ansetzen und direkt und unkompliziert Unterstützung bieten.“

Anmeldung und Kontakt

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung bei der Gleichstellungsstelle notwendig. Du kannst dich direkt an Christine Stühler wenden:

Ich kann dir gerne dabei helfen, eine E-Mail für die Anmeldung zu formulieren oder weitere Informationen zu ähnlichen Förderprogrammen in deiner Region herauszusuchen.

