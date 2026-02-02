Kostenlose Karriereberatung für Frauen im Landkreis Haßberge
Einzelberatungen im Landratsamt Haßberge am 13.02.2026 und 27.03.2026
HASSFURT – Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge setzt ihre erfolgreiche Beratungsreihe Berufung mit Zukunft auch nach dem ausgebuchten Auftakt im Januar 2026 fort. Du hast hier die Möglichkeit, eine kostenfreie Einzelberatung bei Expertin Anja Falkowski in Anspruch zu nehmen, um berufliche Veränderungen oder Herausforderungen zu meistern.
Beratungstermine und Ablauf
Die vertraulichen Gespräche finden monatlich jeweils an einem Freitag statt. Für jede Einheit sind 90 Minuten eingeplant, um intensiv auf deine individuelle Situation einzugehen.
-
Termine vor Ort: Jeweils um 10.00 Uhr, 12.00 Uhr, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr im Landratsamt Haßfurt.
-
Nächste Daten: Freitag, 13.02.2026 und Freitag, 27.03.2026.
-
Online-Option: Falls du zeitlich flexibler sein musst, kannst du die Beratung auch virtuell durchführen, wobei hier Termine außerhalb der festen Freitage möglich sind.
Inhalte des Coachings
Das Angebot richtet sich an Frauen in jeder Berufsphase. Die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betont dabei die Vielseitigkeit der Themen:
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Karriereplanung, Konflikte im Job oder anstehender beruflicher Wiedereinstieg – Frauen werden mit vielfältigen Herausforderungen im Arbeitsumfeld konfrontiert. Hier möchten wir mit unserem Beratungsangebot ansetzen und direkt und unkompliziert Unterstützung bieten.“
Anmeldung und Kontakt
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung bei der Gleichstellungsstelle notwendig. Du kannst dich direkt an Christine Stühler wenden:
-
Telefon: 09521/27-655
-
E-Mail: gleichstellung@hassberge.de
