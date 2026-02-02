Kostenlose Karriereberatung für Frauen im Landkreis Haßberge

HASSFURT – Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge setzt ihre erfolgreiche Beratungsreihe Berufung mit Zukunft auch nach dem ausgebuchten Auftakt im Januar 2026 fort. Du hast hier die Möglichkeit, eine kostenfreie Einzelberatung bei Expertin Anja Falkowski in Anspruch zu nehmen, um berufliche Veränderungen oder Herausforderungen zu meistern.

Beratungstermine und Ablauf

Die vertraulichen Gespräche finden monatlich jeweils an einem Freitag statt. Für jede Einheit sind 90 Minuten eingeplant, um intensiv auf deine individuelle Situation einzugehen.

Inhalte des Coachings

Das Angebot richtet sich an Frauen in jeder Berufsphase. Die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betont dabei die Vielseitigkeit der Themen:

Das könnte Dich auch interessieren: Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Karriereplanung, Konflikte im Job oder anstehender beruflicher Wiedereinstieg – Frauen werden mit vielfältigen Herausforderungen im Arbeitsumfeld konfrontiert. Hier möchten wir mit unserem Beratungsangebot ansetzen und direkt und unkompliziert Unterstützung bieten.“

Anmeldung und Kontakt

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung bei der Gleichstellungsstelle notwendig. Du kannst dich direkt an Christine Stühler wenden:

Ich kann dir gerne dabei helfen, eine E-Mail für die Anmeldung zu formulieren oder weitere Informationen zu ähnlichen Förderprogrammen in deiner Region herauszusuchen.