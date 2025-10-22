Kostenlose Veranstaltung zum Thema: „Handwerk trifft Digitalisierung – Ihre Chance, Zukunft zu gestalten“
BAD KISSINGEN – Das Landratsamt Bad Kissingen lädt in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft und der Sparkasse Bad Kissingen zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema Digitalisierung im Handwerk ein. Unter dem Motto „Handwerk trifft Digitalisierung – Ihre Chance, Zukunft zu gestalten“ findet der Abend am Dienstag, den 4. November, um 18:30 Uhr im Pavillon der Sparkasse Bad Kissingen statt.
Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer, die das Potenzial der Digitalisierung nutzen wollen, um beispielsweise Verwaltungsaufwand zu reduzieren oder die Angebotserstellung zu optimieren.
Nach der Begrüßung durch Landrat Thomas Bold und Roland Friedrich (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bad Kissingen) erwartet die Teilnehmer folgendes Programm:
- Impulsvortrag: „Vertriebsautomatisierung – effizienter arbeiten, passende Aufträge gewinnen“ von Andreas Renk.
- Praxisbericht: Vera Söder von Metallbau Söder GmbH & Co KG (Oberthulba) berichtet über ihre Erfahrungen mit digitalen Tools im betrieblichen Alltag.
- Fördermittel: Karolin Korus von der Regierung von Unterfranken informiert über den Digitalbonus Bayern.
- Finanzierung: Constance von Brecklinghaus von der Deutschen Leasing AG präsentiert Leasinglösungen für digitale Technologien.
Anschließend ist Zeit für Gespräche und Networking. Eine vorherige Anmeldung ist unter dem Link https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fformulare.lrakg.de%2Fformcycle%2Fform%2Fprovide%2F2960%2F unbedingt erforderlich. Auch Interessierte aus anderen Branchen sind herzlich eingeladen.
