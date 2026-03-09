Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen in Kirchlauter
KIRCHLAUTER IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Turnhalle der Grundschule Kirchlauter hat ein ausgebuchter Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen begonnen, der vom Landratsamt Haßberge, der Gemeinde Kirchlauter und dem Weißen Ring angeboten wird. Ziel der mehrteiligen Kursreihe ist es, die Teilnehmerinnen durch Stimmtraining, Körpersprache und praktische Verteidigungstechniken in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken.
Durch die Zusammenarbeit der Partner und die finanzielle Unterstützung der Gemeinde ist die Teilnahme für die Frauen kostenfrei. Der Kurs vermittelt neben körperlichen Wehrtechniken auch Wege zur Deeskalation und zum Erkennen von Gefahrensituationen, um Ängste abzubauen und die eigene Stärke bewusst zu machen. Bürgermeister Karl-Heinz Kandler begrüßte die motivierten Teilnehmerinnen zum Auftakt der Übungen.
Opfer von Gewalt- oder Straftaten können sich zudem unter der Telefonnummer 09531/943516 oder per E-Mail an den Weißen Ring wenden:
weisser-ring-as-hassberge@t-online.de
Weitere Informationen zur Opferhilfe finden sich unter
