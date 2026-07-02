Kostenloser Vortrag in Bad Kissingen: Physiotherapie im Pflegealltag
BAD KISSINGEN – Um pflegende Angehörige bei der täglichen körperlichen Belastung zu unterstützen, lädt das Landratsamt Bad Kissingen zu einem praxisnahen Vortrag ein. Am Dienstag, den 7. Juli 2026, zeigen Experten, wie einfache physiotherapeutische Übungen den Pflegealltag spürbar erleichtern können.
Mehr Beweglichkeit und Entlastung im Alltag
Die Pflege von Angehörigen erfordert oft Kraft und die richtige Technik, um Verletzungen und Überlastungen auf beiden Seiten zu vermeiden. Schon kleine, gezielte Veränderungen – wie das richtige Anheben eines Arms oder die Unterstützung beim Aufrichten im Bett – können Schmerzen lindern und das Wohlbefinden steigern.
Die Veranstaltung vermittelt alltagstaugliche Handgriffe und Übungen, die ohne Vorkenntnisse erlernt und direkt zu Hause umgesetzt werden können. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen zu fördern und die pflegenden Personen körperlich zu entlasten.
Veranstaltungsdetails
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Thema: „Physiotherapie und Pflege – physiotherapeutische Unterstützung für den eigenen Pflegealltag“
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Datum: Dienstag, 7. Juli 2026
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Uhrzeit: 14:00 bis 16:00 Uhr
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Ort: Großer Sitzungssaal des Landratsamtes Bad Kissingen (Obere Marktstraße 6, 97688 Bad Kissingen)
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Referent: Private Physiotherapieschule Blaßdörfer
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Kosten: Der Vortrag ist kostenfrei.
Anmeldung
Da die Anzahl der Plätze im Sitzungssaal begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Diese kann auf folgenden Wegen erfolgen:
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Telefon: 0971 / 801-5400
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E-Mail: gutepflege@kg.de
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