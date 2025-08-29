Auto IU
Kostenloses Parken auf dem Volksfestplatz am Spieltag FC Schweinfurt 05 vs. SV Wehen Wiesbaden
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt führt am kommenden Sonntag, dem 31. August 2025, anlässlich des Drittligaspiels des FC Schweinfurt gegen den SV Wehen Wiesbaden eine Erprobung durch. Fans können an diesem Tag kostenlos auf dem Volksfestplatz parken, um Erkenntnisse über das Verkehrs- und Parkverhalten zu gewinnen.
Die Zufahrt zum Volksfestplatz für die Fußballfans erfolgt ausschließlich aus nördlicher Richtung über die Straße Am Volksfestplatz. Es ist zu beachten, dass es keine Einweisung durch Parkplatzpersonal geben wird.
Die Maßnahme findet in enger Abstimmung mit der Polizei statt. Sie dient dazu, Informationen über die Auslastung des Parkplatzes und die Entwicklung des Parksuchverkehrs zu sammeln.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!