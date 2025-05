Kradfahrer übersieht parkenden PKW

LEINACH, LKR. WÜRZBURG – Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich in der Hauptstraße in Leinach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Kleinkraftradfahrer stürzte. Der Fahrer übersah einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, streifte diesen und kam daraufhin zu Fall. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,45 mg/l, was umgerechnet 0,9 Promille bedeutet.

Im Rahmen der ärztlichen Versorgung in einem Würzburger Krankenhaus wurde beim Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Alkoholgehalt im Blut zu bestimmen. Der 63-Jährige muss sich nun wegen des Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.