Kräuteranbau und Tradition: Exkursion zum Apothekergärtlein Schwebheim
SCHWEBHEIM – Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) Würzburg lädt am Freitag, den 19. Juni 2026, zu einer fachkundigen Exkursion nach Schwebheim ein. Von 15:30 bis 17:30 Uhr erhalten Teilnehmer Einblicke in die traditionsreiche Welt des Kräuteranbaus und der modernen Verarbeitung im Landkreis Schweinfurt.
Unter der Leitung von Frank Böhm, dessen Familie bereits in der dritten Generation Kräuter kultiviert, führt die Exkursion direkt auf die Felder. Die Teilnehmer lernen dabei die Vielfalt von insgesamt 40 verschiedenen Kulturen kennen – das Spektrum reicht von heimischer Petersilie und Spitzwegerich bis hin zu exotischerem Zitronengras oder Sonnenhut.
Einblicke in Anbau, Verarbeitung und Vermarktung
Neben der Theorie und Praxis des Anbaus steht auch der Weg der Pflanze nach der Ernte im Fokus. Die Rundfahrt bietet detaillierte Informationen zu folgenden Schwerpunkten:
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Feldbegehung: Erläuterung von Anbau und Nutzung der verschiedenen Kräuterarten.
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Weiterverarbeitung: Einblicke in die Prozesse, die nach der Ernte folgen.
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Vermarktung: Informationen zum Vertrieb der regionalen Produkte sowie die Möglichkeit zum Besuch des Hofladens.
Organisatorische Details und Anmeldung
Der Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Kirchplatz in 97525 Schwebheim, wo ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person (Verpflegung ist nicht inbegriffen).
Da die Teilnehmerzahl koordiniert werden muss, ist eine Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 3. Juni 2026, erforderlich. Anmeldungen und weitere Informationen nimmt die KLB Würzburg entgegen:
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Telefon: 0931 386-63721
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E-Mail: klb@bistum-wuerzburg.de
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