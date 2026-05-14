Kraftort Wald: Inspiration und Entschleunigung im Steigerwald-Zentrum
HANDTHAL – Der Wald ist weit mehr als eine Ansammlung von Bäumen: Er ist Rückzugsort, Kraftquelle und Inspirationsgeber. Das Steigerwald-Zentrum in Handthal widmet diesem Thema ab Mitte Mai eine neue Ausstellung und lädt passend dazu zu einer außergewöhnlichen Führung ein.
Im Fokus steht dabei das bewusste Erleben der Natur und die Frage, wie der Wald unser Wohlbefinden positiv beeinflussen kann.
Neue Ausstellung: „Kraftort Wald – gesundes Wald(er)leben“
Von Mitte Mai bis Mitte August können Besucher die interaktive Ausstellung erkunden, die sich sowohl über den Innen- als auch den Außenbereich des Zentrums erstreckt. Das Ziel: Die Sinne schärfen und den Wald aus einer neuen, achtsamen Perspektive wahrnehmen.
Die Highlights der Ausstellung:
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Interaktive Stationen: Eine Duftbar und ein Wissensquiz vermitteln spielerisch Fakten über das Ökosystem.
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Sinnesparcours: Hier können Gäste die Natur unmittelbar fühlen und erleben.
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Fokus Waldbaden: Die Ausstellung zeigt auf, welche Elemente ein erholsames Waldbad ausmachen und wie der Wald als Ressource für die eigene Gesundheit genutzt werden kann.
Märchenspaziergang: Ein Erlebnis für Erwachsene
Ein besonderes Highlight im Rahmenprogramm findet am Samstag, 16. Mai 2026, statt. Unter dem Titel „Märchenspaziergang für Erwachsene“ führt Angelika Bönninger die Teilnehmer in den Wald.
Dabei wird ein bekanntes Volksmärchen nicht einfach nur vorgelesen, sondern direkt in die Kulisse der Natur eingebettet und neu interpretiert. Die Verbindung von Umgebung und Erzählung soll zum Nachdenken anregen und die Brücke in die heutige Zeit schlagen. Als Abschluss gestalten alle Teilnehmer ein individuelles Erinnerungsstück.
Infos auf einen Blick:
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Ausstellung: Mitte Mai bis Mitte August 2026
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Märchenführung: Samstag, 16. Mai 2026
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Ort: Steigerwald-Zentrum, Handthal
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Anmeldung: Für die Führung ist eine Anmeldung unter www.steigerwald-zentrum.de erforderlich.
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