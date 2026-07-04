Krasniqi verstärkt den 1. FC Schweinfurt 05 auf Leihbasis

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SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 hat Offensivspieler Leonard Krasniqi für die kommende Regionalliga-Saison verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim II zu den Schnüdeln.

Krasniqi wurde seit 2017 im Nachwuchs der TSG Hoffenheim ausgebildet und absolvierte 50 Spiele für die U19-Bundesligamannschaft. Dabei erzielte der frühere deutsche U16-Nationalspieler 21 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. In Schweinfurt soll er nun Spielpraxis im Herrenbereich sammeln.

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Trainer Jan Gernlein sieht in dem Offensivspieler eine wertvolle Verstärkung für die Außenbahn. Nach einem schwierigen ersten Jahr im Herrenfußball wolle der Verein Krasniqi weiterentwickeln. Mit seiner Kreativität und seinen offensiven Qualitäten soll er für mehr Torgefahr sorgen.

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Auch Vorstand Dominik Groß zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt. Krasniqi sei in Hoffenheim hervorragend ausgebildet worden und werde mit seiner Spielintelligenz den Offensivbereich bereichern. Der Neuzugang selbst freut sich auf die neue Herausforderung und die kommende Saison mit dem Team.