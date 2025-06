Krass: Ein echter Sommerhit kommt aus Schweinfurt und läuft schon auf allen Plattformen

SCHWEINFURT – Wenn die Sonne ihre wärmsten Strahlen über die Stadt schickt, dann ist es unverkennbar: Sommerzeit ist Eiszeit! Gibt es eine schönere Art, die heißen Tage zu genießen, als mit einer cremig-kühlen Köstlichkeit auf der Zunge? Ob fruchtige Erdbeere, klassische Vanille oder exotische Mango – die Vielfalt der Eissorten lässt Genießerherzen höherschlagen. Und was könnte dieses sommerliche Glücksgefühl noch perfektionieren? Genau, der passende Soundtrack im Ohr!

Die Schweinfurter Soundschmiede 2fly4 präsentiert pünktlich zum Sommerbeginn ihren brandneuen Hit, der sich anfühlt wie die perfekte Kugel Eis auf einer knusprigen Waffel: „Icecreamlovers“.

Inspiriert von der lebendigen Atmosphäre der lokalen Lieblings-Eisdiele Eisgeliebt in Schweinfurt, hat das kreative Team von 2fly4 einen Ohrwurm geschaffen, der garantiert den Rhythmus in die Beine treibt. Bereits im vergangenen Jahr sorgte das Label von 2fly4 mit HOTH-MUSIC und dem Track „Go Down Moses“ für Aufsehen. Nun meldet sich 2fly4 mit einem eigenen, unwiderstehlichen Sommerhit zurück.

Icecreamlovers ist eine liebevolle Hommage an all jene, für die kein Sommertag ohne einen Besuch in der Eisdiele komplett ist. Textzeilen wie „Milcheistornado im Becher, schleck’s weg, es ist der Brecher“ und natürlich der eingängige Refrain „You and me, we belong together, like cold icecream and sunny weather“ wecken sofort die unbändige Lust auf eine erfrischende Portion Eis. Der mitreißende Beat geht direkt in die Beine und man möchte am liebsten sein Eis als Mikrofon schwingen, lostanzen und lautstark mitsingen.

Ab sofort ist „Icecreamlovers“ auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Anhören und Download verfügbar. Mach Dich bereit für den Sommerhit, der Deine Eiszeit noch ein bisschen süßer macht!