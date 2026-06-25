Kreativ sein und gewinnen: Fairtrade-Malwettbewerb in Volkach
VOLKACH – Die Stadt Volkach ruft in Zusammenarbeit mit dem Weltladen alle Kinder und Jugendlichen dazu auf, ihre künstlerische Seite zu zeigen: Im Rahmen eines Fairtrade-Malwettbewerbs wird ein neues Design für eine Schokoladen-Banderole gesucht.
Mitmachen und Gestalten
Alle Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren sind eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Die Aufgabe ist einfach, lässt aber viel Raum für eigene Ideen:
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Thema: „Danke“ oder „Viel Glück“.
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Format: Bitte die Bilder zwingend im Querformat gestalten.
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Ziel: Das Motiv soll als Banderole für die Fairtrade-Schokolade dienen.
So könnt ihr teilnehmen
Die Kunstwerke können noch bis zum 17. Juli 2026 direkt im Weltladen Volkach (Spitalstraße 21) abgegeben werden.
Wichtig für die Gewinnbenachrichtigung:
Bitte verseht eure Bilder auf der Rückseite unbedingt mit folgenden Angaben:
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Name
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Alter
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Telefonnummer
Auf die jungen Künstlerinnen und Künstler warten tolle Mitmachpreise. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Einsendungen und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Kreativität beim Malen!
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