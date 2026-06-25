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Kreativ sein und gewinnen: Fairtrade-Malwettbewerb in Volkach

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Kreativ sein und gewinnen: Fairtrade-Malwettbewerb in Volkach
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VOLKACH – Die Stadt Volkach ruft in Zusammenarbeit mit dem Weltladen alle Kinder und Jugendlichen dazu auf, ihre künstlerische Seite zu zeigen: Im Rahmen eines Fairtrade-Malwettbewerbs wird ein neues Design für eine Schokoladen-Banderole gesucht.

Mitmachen und Gestalten

Alle Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren sind eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Die Aufgabe ist einfach, lässt aber viel Raum für eigene Ideen:

So könnt ihr teilnehmen

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Die Kunstwerke können noch bis zum 17. Juli 2026 direkt im Weltladen Volkach (Spitalstraße 21) abgegeben werden.

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Wichtig für die Gewinnbenachrichtigung:

Bitte verseht eure Bilder auf der Rückseite unbedingt mit folgenden Angaben:

  • Name

  • Alter

  • Telefonnummer

Auf die jungen Künstlerinnen und Künstler warten tolle Mitmachpreise. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Einsendungen und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Kreativität beim Malen!


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