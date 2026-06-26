Auto IU

Kreativ werden: Brillenetui nähen bei der „Nähzeit“ im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Kreativ werden: Brillenetui nähen bei der „Nähzeit“ im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
Bild von Tope Asokere auf Pixabay
A N Z E I G E
Keiler Helles

HAẞFURT – Wer Lust hat, unter sommerlicher Anleitung kreativ zu werden, ist herzlich zur nächsten „Nähzeit“ im Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt eingeladen. Am Montag, den 29. Juni 2026, steht das Nähen eines individuellen Brillenetuis auf dem Programm.

Termin und Details

Das Projekt: Ein sommerliches Brillenetui

Passend zur sonnigen Jahreszeit gestalten die Teilnehmer ein praktisches Etui, das sich ideal für die Sonnenbrille im Urlaub, bei Stadtbummeln oder im Freibad eignet. Das Projekt bietet die Möglichkeit, in gemütlicher Runde neue Techniken zu erlernen oder vorhandene Fähigkeiten zu vertiefen.

Teilnahmeinformationen

  • Offenes Angebot: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte können einfach vorbeikommen.

  • Ausstattung: Wer möchte, kann die eigene Nähmaschine mitbringen. Alle für das Projekt benötigten Materialien werden vor Ort gestellt.

  • Zielgruppe: Anfänger sowie geübte Hobbyschneider sind gleichermaßen willkommen. Im Fokus stehen der Austausch, das gemeinsame Gestalten und die Freude am Nähen.

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Zusätzlich zum Nähprojekt lädt das Vintage-Stübchen im MGH zum Stöbern ein, wo zahlreiche Fundstücke aus vergangenen Jahrzehnten entdeckt werden können.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)