Kreativ werden: Brillenetui nähen bei der „Nähzeit“ im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
HAẞFURT – Wer Lust hat, unter sommerlicher Anleitung kreativ zu werden, ist herzlich zur nächsten „Nähzeit“ im Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt eingeladen. Am Montag, den 29. Juni 2026, steht das Nähen eines individuellen Brillenetuis auf dem Programm.
Termin und Details
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Datum: Montag, 29. Juni 2026
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Zeit: 15:30 bis 17:30 Uhr
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Ort: Dachgeschoss des Mehrgenerationenhauses Haßfurt
Das Projekt: Ein sommerliches Brillenetui
Passend zur sonnigen Jahreszeit gestalten die Teilnehmer ein praktisches Etui, das sich ideal für die Sonnenbrille im Urlaub, bei Stadtbummeln oder im Freibad eignet. Das Projekt bietet die Möglichkeit, in gemütlicher Runde neue Techniken zu erlernen oder vorhandene Fähigkeiten zu vertiefen.
Teilnahmeinformationen
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Offenes Angebot: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte können einfach vorbeikommen.
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Ausstattung: Wer möchte, kann die eigene Nähmaschine mitbringen. Alle für das Projekt benötigten Materialien werden vor Ort gestellt.
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Zielgruppe: Anfänger sowie geübte Hobbyschneider sind gleichermaßen willkommen. Im Fokus stehen der Austausch, das gemeinsame Gestalten und die Freude am Nähen.
Zusätzlich zum Nähprojekt lädt das Vintage-Stübchen im MGH zum Stöbern ein, wo zahlreiche Fundstücke aus vergangenen Jahrzehnten entdeckt werden können.
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