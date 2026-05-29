Kreative Ideen für das neue Bad: Gewinner des Malwettbewerbs „Mein Traum-Freibad“ in Volkach stehen fest
VOLKACH – Passend zur feierlichen Eröffnung des neuen Volkacher Freibades vor wenigen Tagen hat die Stadtbibliothek Volkach das Geheimnis gelüftet: Die Jury hat die Gewinner des großen Malwettbewerbs „Mein Traum-Freibad“ ermittelt. Wochenlang hatten Kinder aus der Region ihrer Fantasie freien Lauf gelassen – nun wurden die kreativsten Köpfe belohnt.
An dem Wettbewerb durften Nachwuchskünstler im Alter zwischen 6 und 12 Jahren teilnehmen. Bis zum Abgabeschluss Mitte April verwandelte sich die Stadtbibliothek in eine bunte Galerie voller visionärer Badelandschaften.
Jury kürt die schönsten Einsendungen einstimmig
Die Auswahl fiel der vierköpfigen Jury alles andere als leicht. Volkachs 1. Bürgermeister Heiko Bäuerlein, Bibliotheksleiterin Claudia Binzenhöfer sowie die Bibliotheksmitarbeiterinnen Anne Hertlein und Steffi Klapheck trafen sich zu einer intensiven Beratung, um die Einsendungen unter die Lupe zu nehmen. Nach ausführlicher Begutachtung stand schließlich ein einstimmiges Urteil fest.
Insgesamt reichten die Kinder über 40 farbenfrohe Kunstwerke ein.
„Wir freuen uns sehr über die großartige Resonanz. Die farbenfrohen Bilder spiegeln dabei die Vielfalt der Darstellungsformen wider.“
– Claudia Binzenhöfer, Bibliotheksleiterin
Der Fantasie waren bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt: Die Mädchen und Jungen nutzten die unterschiedlichsten Techniken und Materialien – von klassischen Bunt- und Wachsmalstiften bis hin zu leuchtenden Wasserfarben.
Tolle Preise und Freibad-Tickets für die kleinen Künstler
Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte sich tief beeindruckt vom Einfallsreichtum der Kinder und sparte nicht mit Lob. Gleichzeitig betonte er, dass der Fleiß aller Teilnehmer belohnt wird:
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Preise für die Top 5: Die fünf Hauptgewinner dürfen sich über Urkunden und attraktive Sachpreise rund um das Thema Schwimmbad und Wasserspaß freuen.
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Tickets fürs neue Bad: Passend zur Saison befinden sich unter den Hauptpreisen natürlich auch Eintrittskarten für das frisch eröffnete Volkacher Freibad.
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Niemand geht leer aus: Um Enttäuschungen zu vermeiden, erhält jedes Kind, das ein Bild eingereicht hat, ein kleines Überraschungsgeschenk als Anerkennung fürs Mitmachen.
Das Team der Stadtbibliothek hofft, dass die Präsente den Kindern viel Freude bereiten und gleichzeitig als Ansporn für künftige kreative Projekte dienen.
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