Kreatives Upcycling in Haßfurt: Erfolgreicher Auftakt der neuen „Nähzeit“ im MGH
HASSFURT – Am Montag, den 23. März 2026, feierte das neue Angebot „Nähzeit“ im Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt eine gelungene Premiere. Im gemütlichen Vintage-Stübchen kamen nähbegeisterte Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Generationen zusammen, um gemeinsam kreativ zu werden und individuelle Einzelstücke zu fertigen.
Im Mittelpunkt des ersten Treffens stand das Nähen von Kosmetiktaschen. Über zwei Stunden hinweg wurde unter gegenseitiger Anleitung fleißig gearbeitet, wobei der Austausch von Tipps und Erfahrungen zwischen erfahrenen Teilnehmern und Neulingen im Vordergrund stand. Besonders erfreulich war, dass auch Anfänger ohne Vorkenntnisse erfolgreich ihre ersten eigenen Unikate fertigstellen konnten.
Nachhaltigkeit durch Upcycling
Ein zentraler Aspekt der Nähzeit ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Die entstandenen Kosmetiktaschen zeigten eindrucksvoll, wie aus vermeintlich alten Textilien wie Handtüchern, Vorhängen oder Stoffresten mit wenig Aufwand praktische Alltagsbegleiter entstehen können. Dieses Upcycling schont nicht nur Ressourcen, sondern verleiht jedem Stück eine ganz persönliche Note.
Ausblick: Nächster Termin im April
Nach dem erfolgreichen Start geht das Projekt bereits in die nächste Runde. Die nächste Nähzeit findet am 20. April 2026 im Mehrgenerationenhaus statt.
Themen des nächsten Treffens:
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Haaraccessoires: Gemeinsames Nähen von Haarbändern
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Scrunchies: Individuelle Stoff-Haargummis
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Zopfgummis: Kreative Gestaltung aus Stoffresten
Interessierte – egal ob mit oder ohne Näherfahrung – sind herzlich eingeladen, erneut im MGH zusammenzukommen und gemeinsam an neuen Projekten zu arbeiten. Weitere Informationen zu den Angeboten des Hauses sind direkt vor Ort oder über die bekannten Kontaktwege des Mehrgenerationenhauses Haßfurt erhältlich.
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