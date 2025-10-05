Auto IU

Kreativität bei Versicherungskennzeichen

5. Oktober 2025Letztes Update 5. Oktober 2025
Bild von Kristof Topolewski auf Pixabay
Eisgeliebt

GIEBELSTADTDie Kreativität einer 13-jährigen E-Scooter-Fahrerin in Giebelstadt hat zu mehreren Strafverfahren geführt. Das Mädchen wurde am Freitagabend in der Unteren Kirchgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen, da das angebrachte Versicherungskennzeichen die Polizisten misstrauisch machte.

Es stellte sich heraus, dass die Schülerin ein zugeschnittenes, schlecht gedrucktes Foto eines Kennzeichens aufgeklebt hatte und für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Da das Mädchen ohne die vorgeschriebene Pflichtversicherung unterwegs war und das Kennzeichen selbst gestaltete, wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und die 13-Jährige ihrem Vater übergeben.

Krapfenschmaus 2025
Dein Ding
Kirchweih Grafenrheinfeld 2025

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. Oktober 2025Letztes Update 5. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)