Kreativität bei Versicherungskennzeichen
GIEBELSTADT – Die Kreativität einer 13-jährigen E-Scooter-Fahrerin in Giebelstadt hat zu mehreren Strafverfahren geführt. Das Mädchen wurde am Freitagabend in der Unteren Kirchgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen, da das angebrachte Versicherungskennzeichen die Polizisten misstrauisch machte.
Es stellte sich heraus, dass die Schülerin ein zugeschnittenes, schlecht gedrucktes Foto eines Kennzeichens aufgeklebt hatte und für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand.
Da das Mädchen ohne die vorgeschriebene Pflichtversicherung unterwegs war und das Kennzeichen selbst gestaltete, wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung eingeleitet.
Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und die 13-Jährige ihrem Vater übergeben.
