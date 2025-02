Krebs ist kein Kinderspiel, aber spielen hilft: 11.600 Euro aus der Gaming-Szene

WÜRZBURG – Am 26. Februar waren Dennis Henson, Vorsitzender des Vereins Letsplay4Charity, und Marco Saeed, Initiator der Community Gaming gegen Krebs, zu Gast am Uniklinikum Würzburg.

Mit dabei hatten sie Spendenschecks in Höhe von 10.000 Euro beziehungsweise 1.600 Euro, die sie an Gabriele Nelkenstock vom Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs überreichten. Die Vorsitzende bedankte sich herzlich und erklärte, wofür das Geld verwendet wird: Die größere Summe fließt in die Finanzierung und den Unterhalt von Angehörigenwohnungen, während die kleinere Spende das Projekt Kleeblatt unterstützt.

Das Wohnungsangebot richtet sich an Krebspatientinnen und -patienten sowie deren Familien, die für eine längere Behandlung aus größerer Entfernung nach Würzburg reisen. Kürzlich wurde hierfür ein neues Appartement im Exerzitienhaus Himmelspforten geschaffen. Oberarzt Prof. Dr. Martin Kortüm betonte die Bedeutung einer ruhigen Umgebung für die Genesung.

Das Projekt Kleeblatt ist ein psychoonkologisches Beratungsangebot für Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Ziel ist es, Eltern gezielt zu unterstützen, um die mentale Gesundheit ihrer Kinder langfristig zu stärken.

Die Spenden kamen durch verschiedene Charity-Events zusammen. Letsplay4Charity war offizieller Charity-Partner des Salzburger Gaming- und eSports-Festivals Level Up, während Gaming gegen Krebs im November ein einmonatiges Spenden-Event organisierte.

Wer den Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs unterstützen möchte, findet weitere Informationen unter www.kampfgegenkrebs.de