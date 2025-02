Kreisjugendring Haßberge organisiert U18-Bundestagswahl

HAßFURT – Am 23. Februar geht’s für die Erwachsenen an die Wahlurne – die unter 18-Jährigen sind schon eine Woche früher dran. Auch 2025 beteiligt sich der Kreisjugendring Haßberge (KJR) wieder als Regionalkoordination an der durch den Bayerischen Jugendring (BJR) koordinierten U18-Wahl.

Die U18-Wahl ist die Wahl für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihres Alters noch nicht wählen dürfen. Seit 1996 wird die Wahl immer neun Tage vor offiziellen Wahlterminen abgehalten.

„Bei der U18-Wahl dürfen ausnahmslos alle Minderjährigen mitmachen und ihre Stimme abgeben. Bedingung ist lediglich, dass sie sich in Deutschland aufhalten – Briefwahl ist nicht möglich“, fasst Yannick Reuß, KJR-Vorstandsmitglied (Ressort Jugendpolitik), die Teilnahmebedingungen zusammen.

Die Wahl bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ihre politische Haltung zu entdecken und aktiv zu äußern. Susanne Makowski, Vorsitzende des KJR Haßberge, betont die Bedeutung der Aktion für die politische Bildung und Meinungsbildung junger Menschen. Ziel sei es, das Interesse an Demokratie zu fördern und Politikverdrossenheit entgegenzuwirken.

Die Wahllokale befinden sich in verschiedenen Schulen und sind nur für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler zugänglich. Zusätzlich gibt es öffentliche Wahllokale, organisiert von der Gemeindejugendarbeit Knetzgau und dem Mehrgenerationenhaus Haßfurt. Dort können auch Minderjährige wählen, die in ihren Schulen keine Gelegenheit dazu haben.

Am 13. Februar 2025 findet ab 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus Haßfurt eine „U18-Wahl und Wahlparty“ statt. Neben Informationen über das politische System und den Wahlablauf steht ein „Wahl-O-Mat“ zur Verfügung. Zudem können Jugendliche in lockerer Atmosphäre mit lokalen politischen Vertreter:innen ins Gespräch kommen – und es gibt Pizza for free.

Der KJR Haßberge stellt den Schulen und Wahllokalen umfangreiche Materialien zur Vorbereitung bereit. Die Ergebnisse der U18-Wahl im Landkreis werden am 17. Februar veröffentlicht und fließen in die bayernweite Auswertung des BJR ein.