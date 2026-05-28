Auto IU

Kriminalität im Landkreis Haßberge: Reifenstecher in Augsfeld und Metalldiebe in Ebelsbach

28. Mai 2026Letztes Update 28. Mai 2026
Kriminalität im Landkreis Haßberge: Reifenstecher in Augsfeld und Metalldiebe in Ebelsbach
Bild von Christine Schmidt auf Pixabay
Eisgeliebt

LKR. HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt aktuell in zwei Fällen von Vandalismus und schwerem Diebstahl im Landkreis. In Augsfeld beschädigte ein Unbekannter mutwillig einen Pkw, während in einem Waldstück bei Ebelsbach dreiste Metalldiebe am Werk waren. Die Beamten hoffen nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Reifen an Smart zerstochen – Sachschaden in Augsfeld

HASSFURT / OT AUGSFELD. Ein Fall von mutwilliger Sachbeschädigung hat sich am vergangenen Wochenende im Haßfurter Ortsteil Augsfeld ereignet. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 10:15 Uhr, näherte sich ein bislang unbekannter Täter einem in der Straße „Mittelkreis“ geparkten Auto. Der Vandal stellte dem grau-weißen Kleinwagen der Marke Smart nach und zerstach vorsätzlich einen der Reifen. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Dreister Kupferdiebstahl an Wasserhaus

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön

EBELSBACH. Einen weitaus größeren logistischen Aufwand betrieben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen nahe Ebelsbach. Im Zeitraum vom 13. bis zum 27. Mai 2026 nahmen Metalldiebe ein abgelegenes Wasserhaus des örtlichen Wasserversorgers ins Visier.

Das könnte Dich auch interessieren:

Jetzt im Eisgeliebt: Maracuja*, Melone*, Kalamansi*, Schwarze Johannisbeere*, Vanille, Schokolade, Kürbiskern und Sesam

Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe - Achtung: Erste Pfingstwoche geschlossen!

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Das Gebäude befindet sich an der Kreisstraße HAS 22 auf der Strecke zwischen Rudendorf und Priegendorf. Die Täter demontierten fachmännisch den Großteil des dortigen Kupferdachs und transportierten die schwere Beute unbemerkt ab. Aufgrund des langen Tatzeitraums von zwei Wochen sucht die Polizei nach Zeugen, denen in diesem Bereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

Zeugenaufruf der Polizei Haßfurt

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise gesucht: Personen, die im relevanten Zeitraum in Augsfeld (Straße Mittelkreis) oder an der Kreisstraße HAS 22 zwischen Rudendorf und Priegendorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 mit der Polizei Haßfurt in Verbindung zu setzen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

28. Mai 2026Letztes Update 28. Mai 2026

Mehr

Wer kann Hinweise geben? – Kripo fahndet mit Überwachungsbildern nach Einbrecher-Trio

Wer kann Hinweise geben? – Kripo fahndet mit Überwachungsbildern nach Einbrecher-Trio

28. Mai 2026
Waffen-Bedrohung nach Nachbarschaftsstreit: SEK stürmt Wohnung in der Aschaffenburger Innenstadt – Täter auf der Flucht

Waffen-Bedrohung nach Nachbarschaftsstreit: SEK stürmt Wohnung in der Aschaffenburger Innenstadt – Täter auf der Flucht

28. Mai 2026
Einbruchversuch gescheitert: Unbekannter attackiert Arztpraxis in Heidenfeld

Einbruchversuch gescheitert: Unbekannter attackiert Arztpraxis in Heidenfeld

28. Mai 2026
Pünktlich zum Saisonstart: Ausgezeichnete Wasserqualität an den Badeseen im Raum Schweinfurt

Pünktlich zum Saisonstart: Ausgezeichnete Wasserqualität an den Badeseen im Raum Schweinfurt

28. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)