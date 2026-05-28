Kriminalität im Landkreis Haßberge: Reifenstecher in Augsfeld und Metalldiebe in Ebelsbach
LKR. HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt aktuell in zwei Fällen von Vandalismus und schwerem Diebstahl im Landkreis. In Augsfeld beschädigte ein Unbekannter mutwillig einen Pkw, während in einem Waldstück bei Ebelsbach dreiste Metalldiebe am Werk waren. Die Beamten hoffen nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
Reifen an Smart zerstochen – Sachschaden in Augsfeld
HASSFURT / OT AUGSFELD. Ein Fall von mutwilliger Sachbeschädigung hat sich am vergangenen Wochenende im Haßfurter Ortsteil Augsfeld ereignet. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 10:15 Uhr, näherte sich ein bislang unbekannter Täter einem in der Straße „Mittelkreis“ geparkten Auto. Der Vandal stellte dem grau-weißen Kleinwagen der Marke Smart nach und zerstach vorsätzlich einen der Reifen. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.
Dreister Kupferdiebstahl an Wasserhaus
EBELSBACH. Einen weitaus größeren logistischen Aufwand betrieben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen nahe Ebelsbach. Im Zeitraum vom 13. bis zum 27. Mai 2026 nahmen Metalldiebe ein abgelegenes Wasserhaus des örtlichen Wasserversorgers ins Visier.
Das Gebäude befindet sich an der Kreisstraße HAS 22 auf der Strecke zwischen Rudendorf und Priegendorf. Die Täter demontierten fachmännisch den Großteil des dortigen Kupferdachs und transportierten die schwere Beute unbemerkt ab. Aufgrund des langen Tatzeitraums von zwei Wochen sucht die Polizei nach Zeugen, denen in diesem Bereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.
Zeugenaufruf der Polizei Haßfurt
Die Polizeiinspektion Haßfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Hinweise gesucht: Personen, die im relevanten Zeitraum in Augsfeld (Straße Mittelkreis) oder an der Kreisstraße HAS 22 zwischen Rudendorf und Priegendorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 mit der Polizei Haßfurt in Verbindung zu setzen.
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