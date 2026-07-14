Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Flächenbränden – Zeugen gesucht

OBERELSBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am frühen Dienstagmorgen sind im Umfeld der Ortschaften Sondernau und Oberelsbach zwei Stoppeläcker in Brand geraten. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 4.000 Quadratmetern. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Brände innerhalb weniger Stunden

Gegen 01:25 Uhr gerieten rund 100 Quadratmeter eines Stoppelackers zwischen Unterelsbach und Sondernau in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Oberelsbach war mit knapp zwei Dutzend Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

Bereits gegen 03:55 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet. Am nordwestlichen Ortsrand von Oberelsbach brannten rund 4.000 Quadratmeter eines Stoppelackers. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberelsbach und Unterelsbach waren mit mehr als 30 Einsatzkräften im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert und der Brand gelöscht werden.

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Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt haben die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Die Ermittler fragen:

Sind Ihnen in den frühen Dienstagmorgenstunden Fußgänger, Fahrradfahrer oder sonstige Fahrzeuge in der Nähe der Brandorte aufgefallen?

Haben Sie Personen gesehen, die sich verdächtig verhalten haben?

Konnten Sie in der Nacht von Montag auf Dienstag ungewöhnliche Beobachtungen machen oder verdächtige Geräusche wahrnehmen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1866 entgegen.