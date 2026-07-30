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Kriminalpolizei nimmt mutmaßlichen Serien-Einbrecher fest

30. Juli 2026Letztes Update 30. Juli 2026
Kriminalpolizei nimmt mutmaßlichen Serien-Einbrecher fest
Symbolfoto: 2fly4
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MAINFRANKEN – Der Kriminalpolizei ist es gelungen, einen 44-jährigen Mann festzunehmen, der im Verdacht steht, für mehr als 30 Einbrüche in Mainfranken verantwortlich zu sein. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Raum Leipzig stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich zwischen dem 14. April und dem 2. Juli mehr als 30 Einbrüche, von denen überwiegend Bäckereien und weitere Geschäfte betroffen waren. Die Taten wurden in Eibelstadt, Ochsenfurt, Kitzingen, Würzburg, Frickenhausen und Randersacker verübt.

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Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen in allen Fällen. Im Zuge der umfangreichen Spurenauswertung geriet ein 44-jähriger Deutscher in den Fokus der Ermittler. Der Mann hatte bis Anfang Juli im Landkreis Würzburg gelebt und soll für die Einbrüche verantwortlich sein.

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In dieser Woche durchsuchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen im Raum Leipzig. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, die den Mann mit den Einbrüchen in Verbindung bringen sollen. Zudem beschlagnahmten die Ermittler zwei Tresore, die nach aktuellem Ermittlungsstand aus Einbrüchen im Raum Leipzig stammen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 44-Jährige bis Anfang Juli bei einem Unternehmen in Würzburg beschäftigt und zog anschließend in den Raum Leipzig. Gegen ihn wird nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen der mutmaßlichen Einbruchsserie ermittelt.


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