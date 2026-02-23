Kriminalpolizei Würzburg sucht Zeugen nach Einbrüchen
SCHWEINFURT – Die Kriminalpolizei Würzburg bittet nach zwei Wohnungseinbrüchen in Kürnach und Dettelbach um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zwischen dem 12. und 19. Februar verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnhäusern und entwendeten dabei unter anderem Bargeld und Wertgegenstände.
In Kürnach drangen die Täter im Zeitraum vom 16. bis 19. Februar über die Terrassentür eines Anwesens im Weinbergring ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Beute im mittleren fünfstelligen Bereich.
Ein weiterer Fall ereignete sich im Dettelbacher Ortsteil Neuses am Berg, wo Unbekannte in der Kreuzgasse eine Fensterscheibe zerstörten, nachdem vorherige Aufhebelversuche gescheitert waren. Die genaue Schadenshöhe wird in diesem Fall noch ermittelt.
Die Ermittler fragen nun, ob du im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Weinbergring oder Kreuzgasse beobachtet hast.
Solltest du sachdienliche Hinweise geben können, melde dich bitte unter der Telefonnummer 09521 952825 oder direkt bei der Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732.
