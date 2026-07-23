Kripo Würzburg sucht Joggerin als wichtige Zeugin nach Schüssen auf Wohnhaus

WÜRZBURG – Nach den Schüssen auf ein Wohnhaus in der Unterdürrbacher Straße sucht die Ermittlungskommission der Kriminalpolizei Würzburg nach einer Joggerin, die möglicherweise wichtige Angaben zum Vorfall machen kann.

Wie bereits berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 14. Juli, mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in der Unterdürrbacher Straße abgegeben. Die Kriminalpolizei Würzburg richtete daraufhin eine Ermittlungskommission ein und führt die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll eine Frau gegen 20:20 Uhr in der Unterdürrbacher Straße in Richtung Ortsmitte joggend unterwegs gewesen sein. Die Ermittler beschreiben die mögliche Zeugin wie folgt:

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etwa 20 bis 40 Jahre alt

orange- oder rotfarbene Laufhose

gelbes Oberteil

große weiße Kopfhörer

Die Kriminalpolizei bittet die Joggerin selbst sowie Personen, die Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthalt geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.