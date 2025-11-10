Krippenausstellung „Die Heiligen Drei Könige bei Jesus“
OSTHEIM V. D. RHÖN / LKR. RHÖN-GRABFELD – In der ehemaligen Kirchhofschule der Kirchenburg Ostheim v. d. Rhön präsentiert der Verein Freunde der Kirchenburg e. V. eine Weihnachtsausstellung unter dem Titel „Die Heiligen Drei Könige bei Jesus“. Die Ausstellung ist vom 29. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 zu sehen.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung stehen zahlreiche Darstellungen der Geburt Christi aus unterschiedlichen Materialien und Ländern, wobei die Heiligen Drei Könige stärker in den Fokus gerückt werden als die klassischen Hirten und Schafe.
Besonderheit der Ausstellung
Eine Besonderheit der Ausstellung ist die Nachgestaltung der dreidimensionalen Figurengruppe „Anbetung der Könige“ aus dem historischen Passionsretabel von 1507 der Michaelskirche. Die Ostheimer Malerin Simone Krug hat die Bretter, die in die äußeren Formen der historischen Figuren gesägt wurden, originalgetreu bemalt.
Besucher erfahren in der Ausstellung Wissenswertes über die Bedeutung der Könige, ihre Namen sowie die Symbole ihrer Gaben und der Tiere.
Öffnungszeiten und Eintritt:
|Zeitraum
|Öffnungszeiten
|29.11.2025 – 21.12.2025
|Samstag, Sonntag und Feiertage: 14:00 – 17:00 Uhr
|25.12.2024 – 06.01.2025
|Täglich: 14:00 – 17:00 Uhr
- Hinweis: Heiligabend und Silvester ist geschlossen.
- Eintritt: 3 Euro (Das Eintrittsgeld wird zur Instandhaltung der größten Kirchenburg Deutschlands verwendet).
- Gruppenführungen: Auch außerhalb der Öffnungszeiten unter 09777 471 möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lebendige-kirchenburg.de.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!