Kritik an Südlink-Bau bei Geldersheim: Trassengegner werfen TransnetBW Verstöße gegen Hamsterschutz vor
GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Schwere Vorwürfe gegen den Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW: Das Aktionsbündnis Trassengegner kritisiert das Vorgehen beim Bau der Südlink-Trasse nahe der B19 scharf. Trotz bekannter Feldhamster-Vorkommen soll dort Boden mit schwerem Gerät abgeschoben worden sein – ein Vorgehen, das laut den Bürgerinitiativen gegen geltendes Recht verstößt.
Im Zentrum der Kritik steht ein Trassenabschnitt bei Geldersheim (Kilometer 57+900 bis 58+000). Dort wurden nach Angaben des Bündnisses sieben Hamster-Eingänge gesichtet. Dennoch habe eine beauftragte Baufirma die zweite Bodenschicht abgeschoben, was zu einer massiven Bodenverdichtung und dem Einsturz der Gänge in den Bauten führen kann.
Vorwurf: Verstoß gegen Naturschutz- und Tierschutzgesetz
Die Trassengegner weisen darauf hin, dass eine Bodenbearbeitung dieses Ausmaßes bei Vorliegen von Hamsterbauten bis zum 30. April untersagt sei. Sie sehen in dem Vorgehen mehrere Rechtsverstöße:
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Tierschutzgesetz: Durch das Befahren mit schwerem Gerät werde der qualvolle Tod der Tiere in Kauf genommen.
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Bundesnaturschutzgesetz (§ 71a): Da der Feldhamster als „vom Aussterben bedroht“ gilt und streng geschützt ist, könne hier eine Straftat vorliegen.
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FFH-Richtlinie: Der Erhaltungszustand der Art darf sich durch Bauprojekte nicht verschlechtern.
Kritik an Behörden und Umweltbegleitung
Besonders unverständlich ist für das Aktionsbündnis das Agieren der zuständigen Stellen. Die Naturschutzbeauftragten des Landratsamtes Schweinfurt seien zwar informiert worden, hätten einen Verstoß jedoch ausgeschlossen und sich dabei auf Aussagen der von TransnetBW beauftragten Umweltfirma verlassen.
Laut den Trassengegnern wurden Schutzmaßnahmen – wie das Aufstellen einer Hamsterfalle – erst ergriffen, nachdem die Bauten gemeldet worden waren. Viele weitere Löcher im direkten Umfeld seien zudem ignoriert worden. Dies verstoße gegen den Planfeststellungsbeschluss, der eine bodenschonende Bearbeitung und die strikte Einhaltung der Naturschutzvorgaben vorschreibt.
Forderung nach Baustopp
Die Bürgerinitiativen ziehen eine negative Bilanz des bisherigen Baufortschritts und erinnern an bereits im Jahr 2025 festgestellte Verschmutzungen von Gewässern und Böden. Sie werfen TransnetBW vor, sich systematisch über gesetzliche Maßgaben hinwegzusetzen.
Angesichts der wiederholten Vorfälle fordert das Aktionsbündnis nun Konsequenzen:
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Ein sofortiger Baustopp des Südlink.
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Eine lückenlose Überprüfung des Projektierers durch die verantwortlichen Behörden, insbesondere durch die Bundesnetzagentur.
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Ein frühzeitiges und vorsorgendes Vorgehen beim Schutz streng geschützter Arten, statt lediglich auf Meldungen von Dritten zu reagieren.
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