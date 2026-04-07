Krönung in königlichem Ambiente: 68. Fränkische Weinkönigin im Regentenbau gewählt
BAD KISSINGEN – Der prachtvolle Regentenbau bildete in diesem Jahr die feierliche Kulisse für die Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin. In einer Symbiose aus historischer Architektur und lebendiger Weinkultur kürte die Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH die neue Regentin in einem Rahmen, der der Bedeutung dieses Amtes gerecht wurde.
Die Entscheidung für den Regentenbau als Veranstaltungsort fiel bewusst. Laut Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands e.V., bietet das festliche Ambiente der Kissinger Kuranlagen eine ideale Bühne für die traditionsreiche Krönungszeremonie. Die Räumlichkeiten, in denen bereits in vergangenen Jahrhunderten Adel und gekrönte Häupter verkehrten, schlugen eine symbolische Brücke zur feierlichen Proklamation der neuen Weinkönigin.
Historische Säle für einen modernen Wettbewerb
Für die verschiedenen Phasen der Veranstaltung wurden die repräsentativen Räume des Regentenbaus individuell genutzt:
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Max-Littmann-Saal: Der als einer der besten Konzertsäle Deutschlands geltende Saal bot den akustisch und optisch perfekten Rahmen für die eigentliche Wahl und Krönung.
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Foyer: Hier konnten sich die geladenen Gäste am Buffet stärken und in den Pausen austauschen.
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Salon am Schmuckhof: Dieser diente den Kandidatinnen und dem Kandidaten als exklusiver Rückzugsort zur Vorbereitung auf ihren Auftritt.
Professionelle Umsetzung und roter Teppich
Neben der ästhetischen Strahlkraft der Location lobte der Veranstalter insbesondere die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Eventteam der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Individuelle Anforderungen wurden präzise umgesetzt, um den hohen repräsentativen Ansprüchen der Wahl gerecht zu werden.
Ein besonderes optisches Highlight der Zeremonie war der feierliche Einzug der Weinhoheiten. Ein eigens ausgelegter roter Teppich unterstrich die Exklusivität des Moments und sorgte für einen glanzvollen Auftritt der Bewerber vor den Augen der Fachjury und des Publikums. Durch die überregionale Strahlkraft der Veranstaltung rückte Bad Kissingen damit erneut als bedeutender Ort für fränkische Traditionen in den Fokus.
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